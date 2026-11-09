Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde gram altın fiyatlarında görülen artış, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugün gram altın 6.634 TL'den işlem görürken, aynı zamanda ons altın 4.108 $ seviyelerine yükselmiş durumda. Dolar/TL kuru ise 50,18 olarak belirlenmiş. Bu artışlar, piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, gün içerisinde gram altında %1,10'luk bir yükseliş kaydedildi.
100.000 TL’lik bir yatırım ile gram altın alındığında, yatırımcı 15 adet gram altın alabiliyor ve geriye 494 TL kalıyor. Ayrıca, çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınırken, kalan tutar 2.385 TL olarak hesaplanmıştır. Haftalık bazda değerlendirildiğinde ise, gram altın fiyatı 7 gün önce 6.223 TL iken, şu an 6.634 TL’ye yükselmiş. Bu durum, haftalık bazda 411 TL’lik bir artışa işaret ediyor ve yüzde 6,61’lik bir yükseliş sağlıyor.
09 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.633 TL
|6.634 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.612 TL
|10.846 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.159 TL
|21.692 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.400 TL
|44.056 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.627 TL
|4.829 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.566 TL
|5.330 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.107 $
|4.107 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.589 TL
|6.595 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.543 TL
|10.784 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.019 TL
|21.567 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.400 TL
|44.056 TL
Günün fiyat hareketlerini destekleyen grafik daha net bir görünüm sunuyor.
Gram altın için destek seviyesi 6.360 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 6.771 TL. Ayrıca, ons altın için destek 3.954 dolar, direnç ise 4.190 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu seviyeler, teknik analiz açısından dikkatle izlenmeli.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.589 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 658.907 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.846 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.107 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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