Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde gram altın fiyatlarında görülen artış, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugün gram altın 6.634 TL'den işlem görürken, aynı zamanda ons altın 4.108 $ seviyelerine yükselmiş durumda. Dolar/TL kuru ise 50,18 olarak belirlenmiş. Bu artışlar, piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, gün içerisinde gram altında %1,10'luk bir yükseliş kaydedildi.

100.000 TL’lik bir yatırım ile gram altın alındığında, yatırımcı 15 adet gram altın alabiliyor ve geriye 494 TL kalıyor. Ayrıca, çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınırken, kalan tutar 2.385 TL olarak hesaplanmıştır. Haftalık bazda değerlendirildiğinde ise, gram altın fiyatı 7 gün önce 6.223 TL iken, şu an 6.634 TL’ye yükselmiş. Bu durum, haftalık bazda 411 TL’lik bir artışa işaret ediyor ve yüzde 6,61’lik bir yükseliş sağlıyor.

09 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.633 TL 6.634 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.612 TL 10.846 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.159 TL 21.692 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.400 TL 44.056 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.627 TL 4.829 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.566 TL 5.330 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.107 $ 4.107 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.589 TL 6.595 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.543 TL 10.784 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.019 TL 21.567 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.400 TL 44.056 TL





Günün fiyat hareketlerini destekleyen grafik daha net bir görünüm sunuyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.360 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 6.771 TL. Ayrıca, ons altın için destek 3.954 dolar, direnç ise 4.190 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu seviyeler, teknik analiz açısından dikkatle izlenmeli.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular