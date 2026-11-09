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Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor ve şu an 6.634 TL seviyesinden işlem görmekte. Haftalık bazda fiyat 411 TL artış göstererek yüzde 6,61'lik bir yükseliş sağlamış durumda.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Çamcı

Son günlerde gram altın fiyatlarında görülen artış, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugün gram altın 6.634 TL'den işlem görürken, aynı zamanda ons altın 4.108 $ seviyelerine yükselmiş durumda. Dolar/TL kuru ise 50,18 olarak belirlenmiş. Bu artışlar, piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, gün içerisinde gram altında %1,10'luk bir yükseliş kaydedildi.

100.000 TL’lik bir yatırım ile gram altın alındığında, yatırımcı 15 adet gram altın alabiliyor ve geriye 494 TL kalıyor. Ayrıca, çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınırken, kalan tutar 2.385 TL olarak hesaplanmıştır. Haftalık bazda değerlendirildiğinde ise, gram altın fiyatı 7 gün önce 6.223 TL iken, şu an 6.634 TL’ye yükselmiş. Bu durum, haftalık bazda 411 TL’lik bir artışa işaret ediyor ve yüzde 6,61’lik bir yükseliş sağlıyor.

Güncel Altın Fiyatları

09 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.633 TL 6.634 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.612 TL 10.846 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.159 TL 21.692 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.400 TL 44.056 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.627 TL 4.829 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.566 TL 5.330 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.107 $ 4.107 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.589 TL 6.595 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.543 TL 10.784 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.019 TL 21.567 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.400 TL 44.056 TL


Günün fiyat hareketlerini destekleyen grafik daha net bir görünüm sunuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.360 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 6.771 TL. Ayrıca, ons altın için destek 3.954 dolar, direnç ise 4.190 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu seviyeler, teknik analiz açısından dikkatle izlenmeli.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.589 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 658.907 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.846 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.107 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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