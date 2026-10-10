Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.645 TL seviyesinde işlem görerek günlük %1,51 oranında bir artış yaşadı. Öte yandan, ons altın 4.194 $ seviyesinde kalırken, dolar/TL kuru 49,27 olarak belirlendi. Gram altında gözlemlenen bu günlük yükselişin yanı sıra, haftalık bazda da artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta 6.593 TL’den kapanan gram altın, bu hafta 6.645 TL seviyesine yükselerek 52 TL’lik bir artış sergiledi ve bu da %0,79’luk bir haftalık değişime işaret ediyor.
100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen yatırımcı 15 adet gram altın alırken, kalan tutarı 328 TL olarak hesaplandı. Aynı bütçeyi çeyrek altın için değerlendiren yatırımcı ise 9 çeyrek altın alarak 2.222 TL’lik bir bakiye bırakmış oldu.
10 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.644 TL
|6.645 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.630 TL
|10.864 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.194 TL
|21.728 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.915 TL
|44.569 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.612 TL
|4.820 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.558 TL
|5.330 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.194 $
|4.195 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.609 TL
|6.616 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.575 TL
|10.817 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.084 TL
|21.633 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.915 TL
|44.569 TL
Grafik geçiş cümlesi: Son günlerdeki yükseliş trendini görselleştiren grafik aşağıda yer almaktadır.
Gram altın için destek seviyesi 6.550 TL, direnç seviyesi ise 6.692 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında ise destek 4.139 dolar, direnç 4.222 dolar seviyelerinde bulunuyor. Piyasanın bu seviyeleri takip etmesi faydalı olacaktır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.609 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 660.932 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.864 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.195 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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