Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.645 TL seviyesinde işlem görerek günlük %1,51 oranında bir artış yaşadı. Öte yandan, ons altın 4.194 $ seviyesinde kalırken, dolar/TL kuru 49,27 olarak belirlendi. Gram altında gözlemlenen bu günlük yükselişin yanı sıra, haftalık bazda da artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta 6.593 TL’den kapanan gram altın, bu hafta 6.645 TL seviyesine yükselerek 52 TL’lik bir artış sergiledi ve bu da %0,79’luk bir haftalık değişime işaret ediyor.

100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen yatırımcı 15 adet gram altın alırken, kalan tutarı 328 TL olarak hesaplandı. Aynı bütçeyi çeyrek altın için değerlendiren yatırımcı ise 9 çeyrek altın alarak 2.222 TL’lik bir bakiye bırakmış oldu.

10 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.644 TL 6.645 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.630 TL 10.864 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.194 TL 21.728 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.915 TL 44.569 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.612 TL 4.820 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.558 TL 5.330 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.194 $ 4.195 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.609 TL 6.616 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.575 TL 10.817 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.084 TL 21.633 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.915 TL 44.569 TL





Grafik geçiş cümlesi: Son günlerdeki yükseliş trendini görselleştiren grafik aşağıda yer almaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.550 TL, direnç seviyesi ise 6.692 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında ise destek 4.139 dolar, direnç 4.222 dolar seviyelerinde bulunuyor. Piyasanın bu seviyeleri takip etmesi faydalı olacaktır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular