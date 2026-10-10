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Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.645 TL ile günlük %1,51 oranında yükseliş gösterirken, haftalık bazda da 52 TL artışla %0,79 değer kazandı. Yatırımcılar 100.000 TL ile 15 gram altın alabiliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.645 TL seviyesinde işlem görerek günlük %1,51 oranında bir artış yaşadı. Öte yandan, ons altın 4.194 $ seviyesinde kalırken, dolar/TL kuru 49,27 olarak belirlendi. Gram altında gözlemlenen bu günlük yükselişin yanı sıra, haftalık bazda da artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta 6.593 TL’den kapanan gram altın, bu hafta 6.645 TL seviyesine yükselerek 52 TL’lik bir artış sergiledi ve bu da %0,79’luk bir haftalık değişime işaret ediyor.

100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen yatırımcı 15 adet gram altın alırken, kalan tutarı 328 TL olarak hesaplandı. Aynı bütçeyi çeyrek altın için değerlendiren yatırımcı ise 9 çeyrek altın alarak 2.222 TL’lik bir bakiye bırakmış oldu.

Güncel Altın Fiyatları

10 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.644 TL 6.645 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.630 TL 10.864 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.194 TL 21.728 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.915 TL 44.569 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.612 TL 4.820 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.558 TL 5.330 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.194 $ 4.195 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.609 TL 6.616 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.575 TL 10.817 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.084 TL 21.633 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.915 TL 44.569 TL


Grafik geçiş cümlesi: Son günlerdeki yükseliş trendini görselleştiren grafik aşağıda yer almaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.550 TL, direnç seviyesi ise 6.692 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında ise destek 4.139 dolar, direnç 4.222 dolar seviyelerinde bulunuyor. Piyasanın bu seviyeleri takip etmesi faydalı olacaktır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.609 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 660.932 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.864 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.195 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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