Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın 6.655 TL seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişim %0,41 düşüş kaydediyor. Altın fiyatlarındaki bu sınırlı gerileme, son günlerdeki dalgalanmaların ardından gerçekleşiyor. 7 gün önce gram altın 6.340 TL seviyesindeydi ve haftalık bazda 316 TL’lik bir yükselişle %4,98 artış gösterdi.
Dolar/TL kurunun 50,23 seviyesinde yer aldığı günde, ons altın ise 4.122 dolar olarak belirlendi. Oynak piyasa koşulları altında, gram altındaki geri çekilme dikkate değerdir.
100.000 TL bütçe ile gram altın alındığında, 15 adet gram altın satın alınabiliyor ve işlemin ardından kalan tutar 182 TL oluyor. Çeyrek altın ile 100.000 TL bütçe kullanıldığında ise 9 adet çeyrek altın alım yapılabilir ve bu işlemin sonrasında kalan tutar 2.078 TL olmaktadır.
10 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.654 TL
|6.655 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.646 TL
|10.880 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.225 TL
|21.760 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|44.122 TL
|44.785 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.626 TL
|4.828 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.569 TL
|5.335 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.121 $
|4.121 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.653 TL
|6.660 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.645 TL
|10.889 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.224 TL
|21.777 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|44.122 TL
|44.785 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.412 TL, direnç seviyesi ise 6.790 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 3.981 dolar, direnç ise 4.201 dolar seviyelerinde gözlemlenmektedir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.653 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 665.333 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.880 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.121 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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