Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın 6.655 TL seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişim %0,41 düşüş kaydediyor. Altın fiyatlarındaki bu sınırlı gerileme, son günlerdeki dalgalanmaların ardından gerçekleşiyor. 7 gün önce gram altın 6.340 TL seviyesindeydi ve haftalık bazda 316 TL’lik bir yükselişle %4,98 artış gösterdi.

Dolar/TL kurunun 50,23 seviyesinde yer aldığı günde, ons altın ise 4.122 dolar olarak belirlendi. Oynak piyasa koşulları altında, gram altındaki geri çekilme dikkate değerdir.

100.000 TL bütçe ile gram altın alındığında, 15 adet gram altın satın alınabiliyor ve işlemin ardından kalan tutar 182 TL oluyor. Çeyrek altın ile 100.000 TL bütçe kullanıldığında ise 9 adet çeyrek altın alım yapılabilir ve bu işlemin sonrasında kalan tutar 2.078 TL olmaktadır.

10 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.654 TL 6.655 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.646 TL 10.880 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.225 TL 21.760 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.122 TL 44.785 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.626 TL 4.828 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.569 TL 5.335 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.121 $ 4.121 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.653 TL 6.660 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.645 TL 10.889 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.224 TL 21.777 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.122 TL 44.785 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.412 TL, direnç seviyesi ise 6.790 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 3.981 dolar, direnç ise 4.201 dolar seviyelerinde gözlemlenmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular