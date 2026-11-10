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Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 6.655 TL seviyesinden işlem görüyor ve günlük %0,41'lik bir düşüş yaşadı. Son günlerdeki dalgalanmaların ardından gerçekleşen bu sınırlı gerileme, gram altında dikkate değer bir gelişme.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Aleyna Türkmen

Bugün gram altın 6.655 TL seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişim %0,41 düşüş kaydediyor. Altın fiyatlarındaki bu sınırlı gerileme, son günlerdeki dalgalanmaların ardından gerçekleşiyor. 7 gün önce gram altın 6.340 TL seviyesindeydi ve haftalık bazda 316 TL’lik bir yükselişle %4,98 artış gösterdi.

Dolar/TL kurunun 50,23 seviyesinde yer aldığı günde, ons altın ise 4.122 dolar olarak belirlendi. Oynak piyasa koşulları altında, gram altındaki geri çekilme dikkate değerdir.

100.000 TL bütçe ile gram altın alındığında, 15 adet gram altın satın alınabiliyor ve işlemin ardından kalan tutar 182 TL oluyor. Çeyrek altın ile 100.000 TL bütçe kullanıldığında ise 9 adet çeyrek altın alım yapılabilir ve bu işlemin sonrasında kalan tutar 2.078 TL olmaktadır.

Güncel Altın Fiyatları

10 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.654 TL 6.655 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.646 TL 10.880 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.225 TL 21.760 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.122 TL 44.785 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.626 TL 4.828 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.569 TL 5.335 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.121 $ 4.121 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.653 TL 6.660 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.645 TL 10.889 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.224 TL 21.777 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.122 TL 44.785 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.412 TL, direnç seviyesi ise 6.790 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 3.981 dolar, direnç ise 4.201 dolar seviyelerinde gözlemlenmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.653 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 665.333 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.880 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.121 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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