Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.645 TL olarak belirlendi. Bugün gram altında gerçekleştirilen %1,51'lik yükseliş, haftalık bazda da devam ediyor ve bu durum yatırımcılar için olumlu bir hava oluşturuyor. Gözler, ons altının 4.194 dolar seviyesinde işlem görmesine çevrilmişken, dolar/TL kuru ise 49,27 seviyesinden işlem görmekte.
100.000 TL ile gram altın alımı yapan bir yatırımcı, 15 adet gram altın alarak 328 TL’lik bir bakiye bırakmış oldu. Yine aynı bütçe ile çeyrek altın alan yatırımcı, 9 adet çeyrek altın almış ve 2.222 TL bakiye ile işlem kapatmıştır. Haftalık bazda gram altın fiyatındaki değişim ise 52 TL artışla %0,79 oranında gerçekleşti. Önceki hafta kapanışı 6.593 TL iken, şimdi 6.645 TL seviyesine ulaşmış bulunuyor.
11 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.644 TL
|6.645 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.630 TL
|10.864 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.194 TL
|21.728 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.940 TL
|44.600 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.614 TL
|4.824 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.560 TL
|5.325 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.194 $
|4.195 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.623 TL
|6.631 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.597 TL
|10.841 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.127 TL
|21.682 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.940 TL
|44.600 TL
Bu hafta takip edilmesi gereken destek seviyeleri 6.550 TL, direnç seviyeleri ise 6.692 TL olarak dikkat çekiyor. Ons altın için ise destek 4.139 dolar, direnç 4.222 dolar seviyelerinde şekillenmiş durumda.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.623 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 662.301 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.864 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.195 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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