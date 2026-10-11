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Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.645 TL olarak belirlenirken, %1,51’lik artış yatırımcılar için olumlu bir atmosfer yaratıyor. Haftalık bazda fiyat değişimi 52 TL ile %0,79 olarak kaydedildi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.645 TL olarak belirlendi. Bugün gram altında gerçekleştirilen %1,51'lik yükseliş, haftalık bazda da devam ediyor ve bu durum yatırımcılar için olumlu bir hava oluşturuyor. Gözler, ons altının 4.194 dolar seviyesinde işlem görmesine çevrilmişken, dolar/TL kuru ise 49,27 seviyesinden işlem görmekte.

100.000 TL ile gram altın alımı yapan bir yatırımcı, 15 adet gram altın alarak 328 TL’lik bir bakiye bırakmış oldu. Yine aynı bütçe ile çeyrek altın alan yatırımcı, 9 adet çeyrek altın almış ve 2.222 TL bakiye ile işlem kapatmıştır. Haftalık bazda gram altın fiyatındaki değişim ise 52 TL artışla %0,79 oranında gerçekleşti. Önceki hafta kapanışı 6.593 TL iken, şimdi 6.645 TL seviyesine ulaşmış bulunuyor.

Güncel Altın Fiyatları

11 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.644 TL 6.645 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.630 TL 10.864 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.194 TL 21.728 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.940 TL 44.600 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.614 TL 4.824 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.560 TL 5.325 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.194 $ 4.195 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.623 TL 6.631 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.597 TL 10.841 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.127 TL 21.682 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.940 TL 44.600 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Bu hafta takip edilmesi gereken destek seviyeleri 6.550 TL, direnç seviyeleri ise 6.692 TL olarak dikkat çekiyor. Ons altın için ise destek 4.139 dolar, direnç 4.222 dolar seviyelerinde şekillenmiş durumda.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.623 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 662.301 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.864 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.195 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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