Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı, 11 Kasım 2026 tarihinde 6.558 TL'den işlem görüyor. Bugünkü piyasa etkeni, gram altında yaşanan günlük ve haftalık yükselişle şekilleniyor. Ons altın fiyatı ise 4.062 $ seviyesinde bulunurken, dolar/TL kuru 50,23 TL olarak kaydedildi.
100.000 TL bütçeyle gram altın satın alırsanız 15 adet alabilir ve 1.627 TL'niz kalır. Aynı bütçeyle çeyrek altın almayı tercih ederseniz, 9 adet çeyrek altın alabilir ve 3.496 TL'lik bir bakiyeniz olur. Geçen haftaya göre gram altın fiyatı 246 TL'lik bir artış göstererek %3,91 oranında bir yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz hafta gram altının kapanış fiyatları 6.304 TL'den 6.550 TL'ye yükseldi.
11 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.557 TL
|6.558 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.492 TL
|10.723 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.917 TL
|21.445 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.447 TL
|44.106 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.579 TL
|4.774 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.504 TL
|5.265 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.060 $
|4.061 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.554 TL
|6.560 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.486 TL
|10.726 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.906 TL
|21.452 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.447 TL
|44.106 TL
Son olarak, analizlerimize dayanan fiyat hareketlerini inceleyecek olursak, destek ve direnç seviyeleri yatırımcılar için önemli bir gösterge olabilir. Gram altın için destek 6.342 TL, direnç ise 6.720 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ons altın için destek 3.937 dolar, direnç 4.157 dolar olarak izleniyor. Piyasalardaki gelişmelerin takip edilmesi, bu seviyelerdeki hareketlenmelerin potansiyel kazançları beraberinde getirebileceğini gösteriyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.554 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 655.375 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.723 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.061 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum