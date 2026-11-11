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Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 11 Kasım 2026'da 6.558 TL'den işlem görüyor. Günlük ve haftalık yükselişlerle yatırımcılara fırsatlar sunuyor, aynı zamanda ons altın 4.062 $ seviyesinde.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Çamcı

Gram altın fiyatı, 11 Kasım 2026 tarihinde 6.558 TL'den işlem görüyor. Bugünkü piyasa etkeni, gram altında yaşanan günlük ve haftalık yükselişle şekilleniyor. Ons altın fiyatı ise 4.062 $ seviyesinde bulunurken, dolar/TL kuru 50,23 TL olarak kaydedildi.

100.000 TL bütçeyle gram altın satın alırsanız 15 adet alabilir ve 1.627 TL'niz kalır. Aynı bütçeyle çeyrek altın almayı tercih ederseniz, 9 adet çeyrek altın alabilir ve 3.496 TL'lik bir bakiyeniz olur. Geçen haftaya göre gram altın fiyatı 246 TL'lik bir artış göstererek %3,91 oranında bir yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz hafta gram altının kapanış fiyatları 6.304 TL'den 6.550 TL'ye yükseldi.

Güncel Altın Fiyatları

11 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.557 TL 6.558 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.492 TL 10.723 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.917 TL 21.445 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.447 TL 44.106 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.579 TL 4.774 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.504 TL 5.265 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.060 $ 4.061 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.554 TL 6.560 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.486 TL 10.726 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.906 TL 21.452 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.447 TL 44.106 TL


Son olarak, analizlerimize dayanan fiyat hareketlerini inceleyecek olursak, destek ve direnç seviyeleri yatırımcılar için önemli bir gösterge olabilir. Gram altın için destek 6.342 TL, direnç ise 6.720 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ons altın için destek 3.937 dolar, direnç 4.157 dolar olarak izleniyor. Piyasalardaki gelişmelerin takip edilmesi, bu seviyelerdeki hareketlenmelerin potansiyel kazançları beraberinde getirebileceğini gösteriyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.554 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 655.375 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.723 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.061 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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