Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Kasım Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı, 11 Kasım 2026 tarihinde 6.558 TL'den işlem görüyor. Bugünkü piyasa etkeni, gram altında yaşanan günlük ve haftalık yükselişle şekilleniyor. Ons altın fiyatı ise 4.062 $ seviyesinde bulunurken, dolar/TL kuru 50,23 TL olarak kaydedildi.

100.000 TL bütçeyle gram altın satın alırsanız 15 adet alabilir ve 1.627 TL'niz kalır. Aynı bütçeyle çeyrek altın almayı tercih ederseniz, 9 adet çeyrek altın alabilir ve 3.496 TL'lik bir bakiyeniz olur. Geçen haftaya göre gram altın fiyatı 246 TL'lik bir artış göstererek %3,91 oranında bir yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz hafta gram altının kapanış fiyatları 6.304 TL'den 6.550 TL'ye yükseldi.

11 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.557 TL 6.558 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.492 TL 10.723 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.917 TL 21.445 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.447 TL 44.106 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.579 TL 4.774 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.504 TL 5.265 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.060 $ 4.061 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.554 TL 6.560 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.486 TL 10.726 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.906 TL 21.452 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.447 TL 44.106 TL





Son olarak, analizlerimize dayanan fiyat hareketlerini inceleyecek olursak, destek ve direnç seviyeleri yatırımcılar için önemli bir gösterge olabilir. Gram altın için destek 6.342 TL, direnç ise 6.720 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ons altın için destek 3.937 dolar, direnç 4.157 dolar olarak izleniyor. Piyasalardaki gelişmelerin takip edilmesi, bu seviyelerdeki hareketlenmelerin potansiyel kazançları beraberinde getirebileceğini gösteriyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular