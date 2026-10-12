Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.637 TL'den işlem görüyor. Bugün gram altında %0,11'lik bir geri çekilme yaşanırken, bir önceki haftaya göre 96 TL (yüzde 1,46) değer kazandığı görülüyor. Ons altın fiyatı ise 4.186 $ seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL kuru 49,34 olarak belirlenmiş durumda.

100.000 TL bütçesiyle gram altın alacak olan yatırımcı, 15 adet gram altın alabiliyor ve bunun üzerinden 440 TL nakit kalıyor. Çeyrek altın almayı tercih eden bir yatırımcı ise 9 adet çeyrek altın satın alabilir. Bu işlem sonrasında da 2.331 TL'lik bir bakiye kalıyor. Haftalık bazda, gram altın fiyatı 6.543 TL seviyesinden 6.638 TL seviyesine çıkarak önemli bir yükseliş gösterdi ve piyasalardaki hareketlilik dikkat çekiyor.

12 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.636 TL 6.637 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.618 TL 10.852 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.170 TL 21.704 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.940 TL 44.600 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.610 TL 4.813 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.547 TL 5.315 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.185 $ 4.185 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.623 TL 6.631 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.597 TL 10.841 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.127 TL 21.682 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.940 TL 44.600 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.546 TL, direnç ise 6.688 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında destek 4.132 dolar, direnç ise 4.216 dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Piyasa takibi bu seviyelere göre önem kazanıyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular