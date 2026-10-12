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Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın %0,11 değer kaybederken, haftalık bazda 96 TL artışla dikkat çekti.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.637 TL'den işlem görüyor. Bugün gram altında %0,11'lik bir geri çekilme yaşanırken, bir önceki haftaya göre 96 TL (yüzde 1,46) değer kazandığı görülüyor. Ons altın fiyatı ise 4.186 $ seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL kuru 49,34 olarak belirlenmiş durumda.

100.000 TL bütçesiyle gram altın alacak olan yatırımcı, 15 adet gram altın alabiliyor ve bunun üzerinden 440 TL nakit kalıyor. Çeyrek altın almayı tercih eden bir yatırımcı ise 9 adet çeyrek altın satın alabilir. Bu işlem sonrasında da 2.331 TL'lik bir bakiye kalıyor. Haftalık bazda, gram altın fiyatı 6.543 TL seviyesinden 6.638 TL seviyesine çıkarak önemli bir yükseliş gösterdi ve piyasalardaki hareketlilik dikkat çekiyor.

Güncel Altın Fiyatları

12 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.636 TL 6.637 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.618 TL 10.852 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.170 TL 21.704 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.940 TL 44.600 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.610 TL 4.813 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.547 TL 5.315 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.185 $ 4.185 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.623 TL 6.631 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.597 TL 10.841 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.127 TL 21.682 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.940 TL 44.600 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.546 TL, direnç ise 6.688 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında destek 4.132 dolar, direnç ise 4.216 dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Piyasa takibi bu seviyelere göre önem kazanıyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.623 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 662.301 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.852 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.185 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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