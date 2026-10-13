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Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.652 TL seviyesine ulaşarak gün içerisinde %0,58 oranında artış gösterdi. Haftalık bazda ise 6.542 TL'den 6.646 TL'ye yükselerek %1,59'luk bir yükseliş kaydetti.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugüne 6.652 TL'den işlem görerek gün içerisinde %0,58 oranında bir artış yaşadı. Bugün ons altın fiyatı 4.191 $ seviyesinde bulunuyor ve Dolar/TL kuru 49,37 olarak değerleniyor. Gram altında yaşanan bu yükseliş, haftalık bazda da %1,59'luk bir artışla 104 TL'ye denk geliyor.

100.000 TL ile gram altın yatırımı yapmak isteyen bir yatırımcı, bugünkü fiyatlarla 15 adet gram altın alabilir ve bu işlem sonucunda 225 TL kalır. Çeyrek altın tercih eden bir yatırımcı ise 100.000 TL'lik bütçe ile 9 çeyrek altın alım gerçekleştirebilir ve geriye 2.121 TL bırakır. Çeyrek altının satış fiyatı ise 10.875 TL'dir.

Haftalık değişim verilerini göz önünde bulundurduğumuzda, 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.542 TL iken, son kapanış 6.646 TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum gram altın yatırımcıları için yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor.

Güncel Altın Fiyatları

13 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.651 TL 6.652 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.641 TL 10.875 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.216 TL 21.751 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.716 TL 44.379 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.616 TL 4.819 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.549 TL 5.315 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.192 $ 4.192 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.590 TL 6.597 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.545 TL 10.786 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.023 TL 21.571 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.716 TL 44.379 TL


Gram altın fiyatlarındaki hareketliliğin devam ettiğine dair bir gösterge olarak grafikler de dikkat çekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyeleri 6.550 TL iken direnç seviyeleri 6.693 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın içinse destek 4.133 dolar, direnç ise 4.217 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi faydalı olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.590 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 659.039 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.875 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.192 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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