Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugüne 6.652 TL'den işlem görerek gün içerisinde %0,58 oranında bir artış yaşadı. Bugün ons altın fiyatı 4.191 $ seviyesinde bulunuyor ve Dolar/TL kuru 49,37 olarak değerleniyor. Gram altında yaşanan bu yükseliş, haftalık bazda da %1,59'luk bir artışla 104 TL'ye denk geliyor.

100.000 TL ile gram altın yatırımı yapmak isteyen bir yatırımcı, bugünkü fiyatlarla 15 adet gram altın alabilir ve bu işlem sonucunda 225 TL kalır. Çeyrek altın tercih eden bir yatırımcı ise 100.000 TL'lik bütçe ile 9 çeyrek altın alım gerçekleştirebilir ve geriye 2.121 TL bırakır. Çeyrek altının satış fiyatı ise 10.875 TL'dir.

Haftalık değişim verilerini göz önünde bulundurduğumuzda, 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.542 TL iken, son kapanış 6.646 TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum gram altın yatırımcıları için yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor.

13 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.651 TL 6.652 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.641 TL 10.875 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.216 TL 21.751 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.716 TL 44.379 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.616 TL 4.819 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.549 TL 5.315 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.192 $ 4.192 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.590 TL 6.597 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.545 TL 10.786 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.023 TL 21.571 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.716 TL 44.379 TL





Gram altın fiyatlarındaki hareketliliğin devam ettiğine dair bir gösterge olarak grafikler de dikkat çekiyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyeleri 6.550 TL iken direnç seviyeleri 6.693 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın içinse destek 4.133 dolar, direnç ise 4.217 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi faydalı olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular