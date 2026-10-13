Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugüne 6.652 TL'den işlem görerek gün içerisinde %0,58 oranında bir artış yaşadı. Bugün ons altın fiyatı 4.191 $ seviyesinde bulunuyor ve Dolar/TL kuru 49,37 olarak değerleniyor. Gram altında yaşanan bu yükseliş, haftalık bazda da %1,59'luk bir artışla 104 TL'ye denk geliyor.
100.000 TL ile gram altın yatırımı yapmak isteyen bir yatırımcı, bugünkü fiyatlarla 15 adet gram altın alabilir ve bu işlem sonucunda 225 TL kalır. Çeyrek altın tercih eden bir yatırımcı ise 100.000 TL'lik bütçe ile 9 çeyrek altın alım gerçekleştirebilir ve geriye 2.121 TL bırakır. Çeyrek altının satış fiyatı ise 10.875 TL'dir.
Haftalık değişim verilerini göz önünde bulundurduğumuzda, 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.542 TL iken, son kapanış 6.646 TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum gram altın yatırımcıları için yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor.
13 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.651 TL
|6.652 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.641 TL
|10.875 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.216 TL
|21.751 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.716 TL
|44.379 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.616 TL
|4.819 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.549 TL
|5.315 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.192 $
|4.192 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.590 TL
|6.597 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.545 TL
|10.786 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.023 TL
|21.571 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.716 TL
|44.379 TL
Gram altın fiyatlarındaki hareketliliğin devam ettiğine dair bir gösterge olarak grafikler de dikkat çekiyor.
Gram altın için destek seviyeleri 6.550 TL iken direnç seviyeleri 6.693 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın içinse destek 4.133 dolar, direnç ise 4.217 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi faydalı olabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.590 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 659.039 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.875 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.192 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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