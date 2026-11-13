Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Kasım Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 13 Kasım 2026 itibarıyla 6.309 TL seviyesinden işlem görüyor. Bugün gram altındaki yükseliş %0,78 olarak kaydedilirken, ons altın fiyatı 3.898 $ seviyesine yerleşti. Dolar/TL kuru ise 50,37 olarak işlem görüyor. Son günlerde gözlemlenen bu yükselişin ardında, yatırımcıların piyasa hareketlerine duyarlılığı ve talep artışı etkili olmaktadır. Ancak, son haftada gram altın fiyatları 295 TL'lik bir kayıpla %4,47 oranında değer kaybetti.

100.000 TL bütçe ile alınabilecek gram altın miktarı 15 adet olurken, bu işlem sonrasında elinizde kalan tutar ise 5.358 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL'lik bir yatırım yapıldığında 9 adet çeyrek altın alınmakta ve geriye kalan tutar 7.157 TL olmaktadır. Bu durum, piyasa dinamiklerinin altın yatırımcıları üzerinde nasıl bir etki yarattığını göstermektedir.

13 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.309 TL 6.309 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.094 TL 10.316 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.124 TL 20.632 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.828 TL 42.467 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.444 TL 4.626 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.372 TL 5.100 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.900 $ 3.900 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.312 TL 6.318 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.098 TL 10.330 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.134 TL 20.659 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.828 TL 42.467 TL





Son günlerdeki fiyat hareketlerini görselleştiren grafik, altın piyasasındaki dalgalanmaları daha net bir şekilde anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.147 TL, direnç seviyesi ise 6.568 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın fiyatında ise destek 3.796 dolar, direnç ise 4.063 dolar seviyelerindedir. Bu seviyeler, piyasa takibi yaparken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktaları temsil ediyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular