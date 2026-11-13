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Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Kasım Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 13 Kasım 2026 itibarıyla 6.309 TL'den işlem görürken, son günlerdeki talep artışı ve piyasa duyarlılığı fiyatları etkiliyor. Ancak, son haftada gram altın %4,47 oranında değer kaybı yaşadı.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Kasım Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Aleyna Türkmen

Gram altın, 13 Kasım 2026 itibarıyla 6.309 TL seviyesinden işlem görüyor. Bugün gram altındaki yükseliş %0,78 olarak kaydedilirken, ons altın fiyatı 3.898 $ seviyesine yerleşti. Dolar/TL kuru ise 50,37 olarak işlem görüyor. Son günlerde gözlemlenen bu yükselişin ardında, yatırımcıların piyasa hareketlerine duyarlılığı ve talep artışı etkili olmaktadır. Ancak, son haftada gram altın fiyatları 295 TL'lik bir kayıpla %4,47 oranında değer kaybetti.

100.000 TL bütçe ile alınabilecek gram altın miktarı 15 adet olurken, bu işlem sonrasında elinizde kalan tutar ise 5.358 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL'lik bir yatırım yapıldığında 9 adet çeyrek altın alınmakta ve geriye kalan tutar 7.157 TL olmaktadır. Bu durum, piyasa dinamiklerinin altın yatırımcıları üzerinde nasıl bir etki yarattığını göstermektedir.

Güncel Altın Fiyatları

13 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.309 TL 6.309 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.094 TL 10.316 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.124 TL 20.632 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.828 TL 42.467 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.444 TL 4.626 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.372 TL 5.100 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.900 $ 3.900 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.312 TL 6.318 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.098 TL 10.330 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.134 TL 20.659 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.828 TL 42.467 TL


Son günlerdeki fiyat hareketlerini görselleştiren grafik, altın piyasasındaki dalgalanmaları daha net bir şekilde anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Kasım Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.147 TL, direnç seviyesi ise 6.568 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın fiyatında ise destek 3.796 dolar, direnç ise 4.063 dolar seviyelerindedir. Bu seviyeler, piyasa takibi yaparken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktaları temsil ediyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.312 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 631.153 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.316 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.900 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Kasım Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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