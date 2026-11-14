Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.281 TL seviyesindeyken, ons altın 3.878 $ ve dolar/TL kuru ise 50,37 olarak belirlendi. Bugünün piyasa etkenleri arasında gram altındaki günlük sınırlı yükseliş ve haftalık geri çekilme dikkat çekiyor. Özellikle, gram altın son 7 günde 315 TL’lik bir düşüş yaşadı ve yüzde 4,78'lik bir gerileme kaydetti.

100.000 TL bütçeyle gram altın alımında 15 adet alım yapılabiliyor. Bu işlem sonrasında kalan tutar ise 5.792 TL. Eğer yatırımcı çeyrek altın almayı tercih ederse, 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın satın alarak 7.582 TL bakiye bırakabiliyor.

Geçtiğimiz haftaya baktığımızda, gram altın 7 gün önce 6.596 TL'den kapanmışken, bu hafta 6.281 TL'den işlem görmekte. Bu durum, gram altındaki düşüşün daha geniş bir temel oluşturduğunu gösteriyor.

14 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.280 TL 6.281 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.047 TL 10.269 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.032 TL 20.537 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.967 TL 42.601 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.446 TL 4.627 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.348 TL 5.090 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.878 $ 3.878 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.328 TL 6.334 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.125 TL 10.356 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.186 TL 20.713 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.967 TL 42.601 TL





Gram altın fiyatlarının son durumu, piyasalardaki dalgalanmalara açık bir grafik sunuyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.134 TL, direnç seviyesi ise 6.555 TL olarak belirlendi. Ons altın için destek 3.788 dolar, direnç ise 4.055 dolar seviyelerinde. Bu seviyelerin takibi, piyasa hareketlerini daha iyi anlamak adına önem taşıyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular