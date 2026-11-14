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Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.281 TL seviyesine gerileyerek son bir haftada 315 TL'lik bir kayıp yaşadı. Piyasa koşulları, gram altındaki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Çamcı

Güncel gram altın fiyatı 6.281 TL seviyesindeyken, ons altın 3.878 $ ve dolar/TL kuru ise 50,37 olarak belirlendi. Bugünün piyasa etkenleri arasında gram altındaki günlük sınırlı yükseliş ve haftalık geri çekilme dikkat çekiyor. Özellikle, gram altın son 7 günde 315 TL’lik bir düşüş yaşadı ve yüzde 4,78'lik bir gerileme kaydetti.

100.000 TL bütçeyle gram altın alımında 15 adet alım yapılabiliyor. Bu işlem sonrasında kalan tutar ise 5.792 TL. Eğer yatırımcı çeyrek altın almayı tercih ederse, 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın satın alarak 7.582 TL bakiye bırakabiliyor.

Geçtiğimiz haftaya baktığımızda, gram altın 7 gün önce 6.596 TL'den kapanmışken, bu hafta 6.281 TL'den işlem görmekte. Bu durum, gram altındaki düşüşün daha geniş bir temel oluşturduğunu gösteriyor.

Güncel Altın Fiyatları

14 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.280 TL 6.281 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.047 TL 10.269 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.032 TL 20.537 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.967 TL 42.601 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.446 TL 4.627 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.348 TL 5.090 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.878 $ 3.878 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.328 TL 6.334 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.125 TL 10.356 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.186 TL 20.713 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.967 TL 42.601 TL


Gram altın fiyatlarının son durumu, piyasalardaki dalgalanmalara açık bir grafik sunuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.134 TL, direnç seviyesi ise 6.555 TL olarak belirlendi. Ons altın için destek 3.788 dolar, direnç ise 4.055 dolar seviyelerinde. Bu seviyelerin takibi, piyasa hareketlerini daha iyi anlamak adına önem taşıyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.328 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 632.785 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.269 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.878 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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