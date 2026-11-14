Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.281 TL seviyesindeyken, ons altın 3.878 $ ve dolar/TL kuru ise 50,37 olarak belirlendi. Bugünün piyasa etkenleri arasında gram altındaki günlük sınırlı yükseliş ve haftalık geri çekilme dikkat çekiyor. Özellikle, gram altın son 7 günde 315 TL’lik bir düşüş yaşadı ve yüzde 4,78'lik bir gerileme kaydetti.
100.000 TL bütçeyle gram altın alımında 15 adet alım yapılabiliyor. Bu işlem sonrasında kalan tutar ise 5.792 TL. Eğer yatırımcı çeyrek altın almayı tercih ederse, 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın satın alarak 7.582 TL bakiye bırakabiliyor.
Geçtiğimiz haftaya baktığımızda, gram altın 7 gün önce 6.596 TL'den kapanmışken, bu hafta 6.281 TL'den işlem görmekte. Bu durum, gram altındaki düşüşün daha geniş bir temel oluşturduğunu gösteriyor.
14 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.280 TL
|6.281 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.047 TL
|10.269 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.032 TL
|20.537 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|41.967 TL
|42.601 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.446 TL
|4.627 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.348 TL
|5.090 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.878 $
|3.878 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.328 TL
|6.334 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.125 TL
|10.356 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.186 TL
|20.713 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|41.967 TL
|42.601 TL
Gram altın fiyatlarının son durumu, piyasalardaki dalgalanmalara açık bir grafik sunuyor.
Gram altın için destek seviyesi 6.134 TL, direnç seviyesi ise 6.555 TL olarak belirlendi. Ons altın için destek 3.788 dolar, direnç ise 4.055 dolar seviyelerinde. Bu seviyelerin takibi, piyasa hareketlerini daha iyi anlamak adına önem taşıyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.328 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 632.785 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.269 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.878 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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