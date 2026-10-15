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Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugün 6.570 TL seviyesinden işlem görüyor ve günlük %0,76'lık bir artış kaydediyor. Haftalık bazda ise 66 TL'lik bir yükseliş ile fiyat 6.569 TL'ye ulaşmış durumda.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugün 6.570 TL seviyesinden işlem görerek günlük %0,76'lık bir artış kaydetti. Haftalık bazda ise gram altın fiyatı 6.503 TL'den başlayarak son kapanışında 6.569 TL'ye yükselmiş durumda ve bu da %1,02'lik bir haftalık artışı gösteriyor. Aynı zamanda ons altın fiyatı 4.136 $ seviyelerinden işlem görmekte ve Dolar/TL kuru 49,42 olarak belirlenmiş.

Hedeflerinizi şekillendirmek adına, 100.000 TL ile gram altın alacak olsaydınız 15 adet gram altın alırdınız; bu durumda hesabınızda kalan tutar ise 1.453 TL olurdu. Çeyrek altın almak isteyenler içinse 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın almak mümkünken yanınıza kalan tutar 3.326 TL olurdu.

Geçen haftaya göre, gram altında 66 TL’lik bir yükseliş söz konusu. 7 gün önceki kapanış ve güncel kapanış arasında yaşanan bu artış, yatırımcıların bu dönem içerisinde dikkatle izlemeleri gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Güncel Altın Fiyatları

15 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.569 TL 6.570 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.510 TL 10.742 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.955 TL 21.483 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.156 TL 43.819 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.577 TL 4.771 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.505 TL 5.265 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.136 $ 4.136 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.494 TL 6.507 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.390 TL 10.638 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.716 TL 21.276 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.156 TL 43.819 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesinin 6.500 TL, direnç seviyesinin ise 6.642 TL olduğu gözlemleniyor. Ons altın açısından ise destek 4.095 dolar, direnç 4.184 dolar seviyeleri takip edilmesi gereken önemli noktalar.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.494 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 649.399 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.742 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.136 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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