Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugün 6.570 TL seviyesinden işlem görerek günlük %0,76'lık bir artış kaydetti. Haftalık bazda ise gram altın fiyatı 6.503 TL'den başlayarak son kapanışında 6.569 TL'ye yükselmiş durumda ve bu da %1,02'lik bir haftalık artışı gösteriyor. Aynı zamanda ons altın fiyatı 4.136 $ seviyelerinden işlem görmekte ve Dolar/TL kuru 49,42 olarak belirlenmiş.
Hedeflerinizi şekillendirmek adına, 100.000 TL ile gram altın alacak olsaydınız 15 adet gram altın alırdınız; bu durumda hesabınızda kalan tutar ise 1.453 TL olurdu. Çeyrek altın almak isteyenler içinse 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın almak mümkünken yanınıza kalan tutar 3.326 TL olurdu.
Geçen haftaya göre, gram altında 66 TL’lik bir yükseliş söz konusu. 7 gün önceki kapanış ve güncel kapanış arasında yaşanan bu artış, yatırımcıların bu dönem içerisinde dikkatle izlemeleri gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.
15 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.569 TL
|6.570 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.510 TL
|10.742 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.955 TL
|21.483 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.156 TL
|43.819 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.577 TL
|4.771 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.505 TL
|5.265 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.136 $
|4.136 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.494 TL
|6.507 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.390 TL
|10.638 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.716 TL
|21.276 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.156 TL
|43.819 TL
Gram altın için destek seviyesinin 6.500 TL, direnç seviyesinin ise 6.642 TL olduğu gözlemleniyor. Ons altın açısından ise destek 4.095 dolar, direnç 4.184 dolar seviyeleri takip edilmesi gereken önemli noktalar.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.494 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 649.399 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.742 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.136 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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