Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugün 6.570 TL seviyesinden işlem görerek günlük %0,76'lık bir artış kaydetti. Haftalık bazda ise gram altın fiyatı 6.503 TL'den başlayarak son kapanışında 6.569 TL'ye yükselmiş durumda ve bu da %1,02'lik bir haftalık artışı gösteriyor. Aynı zamanda ons altın fiyatı 4.136 $ seviyelerinden işlem görmekte ve Dolar/TL kuru 49,42 olarak belirlenmiş.

Hedeflerinizi şekillendirmek adına, 100.000 TL ile gram altın alacak olsaydınız 15 adet gram altın alırdınız; bu durumda hesabınızda kalan tutar ise 1.453 TL olurdu. Çeyrek altın almak isteyenler içinse 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın almak mümkünken yanınıza kalan tutar 3.326 TL olurdu.

Geçen haftaya göre, gram altında 66 TL’lik bir yükseliş söz konusu. 7 gün önceki kapanış ve güncel kapanış arasında yaşanan bu artış, yatırımcıların bu dönem içerisinde dikkatle izlemeleri gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

15 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.569 TL 6.570 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.510 TL 10.742 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.955 TL 21.483 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.156 TL 43.819 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.577 TL 4.771 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.505 TL 5.265 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.136 $ 4.136 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.494 TL 6.507 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.390 TL 10.638 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.716 TL 21.276 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.156 TL 43.819 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesinin 6.500 TL, direnç seviyesinin ise 6.642 TL olduğu gözlemleniyor. Ons altın açısından ise destek 4.095 dolar, direnç 4.184 dolar seviyeleri takip edilmesi gereken önemli noktalar.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular