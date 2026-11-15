Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.281 TL seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca, ons altın fiyatı 3.878 $ olarak belirlenmişken, dolar/TL kuru ise 50,37 düzeyinde. Günlük %0,32'lik hafif bir artış gösteren gram altın, son bir haftada 6.596 TL'den 6.281 TL'ye gerileyerek 315 TL yani %4,78'lik bir düşüş kaydetti. Haftalık bazda değer kaybı dikkat çekerken, piyasa katılımcıları bu durumu yakından takip ediyor.
100.000 TL bütçeyle gram altın alımı gerçekleştirildiğinde, 15 adet gram altın satın alınıyor ve geriye 5.792 TL kalıyor. Çeyrek altın alımında ise toplamda 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve kullanıcının elinde 7.582 TL kalıyor. Bu hesaplamalar, yatırımcıların altın alım satım kararlarını şekillendirmesinde önemli bir gösterge sunuyor.
15 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.280 TL
|6.281 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.047 TL
|10.269 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.032 TL
|20.537 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|42.030 TL
|42.660 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.452 TL
|4.630 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.367 TL
|5.105 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.878 $
|3.879 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.338 TL
|6.344 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.141 TL
|10.373 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.218 TL
|20.746 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|42.030 TL
|42.660 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.134 TL, direnç seviyesi ise 6.555 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 3.788 dolar, direnç ise 4.055 dolar seviyesinde izlenmektedir. Bu teknik seviyeler yatırımcıların kısa vadeli alım satım stratejileri oluşturmasında yönlendirici olabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.338 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 633.792 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.269 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.879 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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