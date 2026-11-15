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Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.281 TL seviyesinde işlem görüyor ve son bir haftada 6.596 TL'den 6.281 TL'ye gerileyerek %4,78'lik bir düşüş kaydetti.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Aleyna Türkmen

Bugün gram altın fiyatı 6.281 TL seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca, ons altın fiyatı 3.878 $ olarak belirlenmişken, dolar/TL kuru ise 50,37 düzeyinde. Günlük %0,32'lik hafif bir artış gösteren gram altın, son bir haftada 6.596 TL'den 6.281 TL'ye gerileyerek 315 TL yani %4,78'lik bir düşüş kaydetti. Haftalık bazda değer kaybı dikkat çekerken, piyasa katılımcıları bu durumu yakından takip ediyor.

100.000 TL bütçeyle gram altın alımı gerçekleştirildiğinde, 15 adet gram altın satın alınıyor ve geriye 5.792 TL kalıyor. Çeyrek altın alımında ise toplamda 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve kullanıcının elinde 7.582 TL kalıyor. Bu hesaplamalar, yatırımcıların altın alım satım kararlarını şekillendirmesinde önemli bir gösterge sunuyor.

Güncel Altın Fiyatları

15 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.280 TL 6.281 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.047 TL 10.269 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.032 TL 20.537 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.030 TL 42.660 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.452 TL 4.630 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.367 TL 5.105 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.878 $ 3.879 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.338 TL 6.344 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.141 TL 10.373 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.218 TL 20.746 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.030 TL 42.660 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.134 TL, direnç seviyesi ise 6.555 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 3.788 dolar, direnç ise 4.055 dolar seviyesinde izlenmektedir. Bu teknik seviyeler yatırımcıların kısa vadeli alım satım stratejileri oluşturmasında yönlendirici olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.338 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 633.792 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.269 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.879 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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