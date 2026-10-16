Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.653 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün gram altında günlük sınırlı bir yükseliş söz konusu. Aynı zamanda haftalık bazda ise yükseliş gözlemlenmekte. Ons altın fiyatı 4.178 $ iken, Dolar/TL kuru 49,53 seviyelerinden işlem görüyor. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak altın fiyatlarının yönünü etkilemeye devam ediyor.

100.000 TL ile gram altın alımında 15 adet alım yapılabiliyor ve işlem sonrasında 210 TL kalıyor. Çeyrek altın için 100.000 TL bütçeyle ise 9 adet alınabiliyor, işlem sonrası kalacak tutar ise 2.106 TL. Haftalık değişim oranı ise gram altında 108 TL gibi bir artış göstererek yüzde 1,65 oranında yükselişe işaret ediyor. Bu, son kapanış fiyatından önceki haftalar ile karşılaştırıldığında belirgin bir artış olduğunu gösteriyor.

16 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.652 TL 6.653 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.643 TL 10.877 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.219 TL 21.754 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.616 TL 44.279 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.609 TL 4.809 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.546 TL 5.320 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.177 $ 4.178 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.577 TL 6.583 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.523 TL 10.763 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.980 TL 21.526 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.616 TL 44.279 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.565 TL, direnç seviyesi ise 6.699 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.125 dolar, direnç 4.213 dolar seviyelerinde izlenmektedir. Piyasalardaki gelişmeler, bu seviyelerin takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular