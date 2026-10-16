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Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.653 TL seviyesinde işlem görmekte. Bugün günlük sınırlı bir artış kaydedilirken, haftalık bazda ise 108 TL'lik bir yükseliş gözlemleniyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.653 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün gram altında günlük sınırlı bir yükseliş söz konusu. Aynı zamanda haftalık bazda ise yükseliş gözlemlenmekte. Ons altın fiyatı 4.178 $ iken, Dolar/TL kuru 49,53 seviyelerinden işlem görüyor. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak altın fiyatlarının yönünü etkilemeye devam ediyor.

100.000 TL ile gram altın alımında 15 adet alım yapılabiliyor ve işlem sonrasında 210 TL kalıyor. Çeyrek altın için 100.000 TL bütçeyle ise 9 adet alınabiliyor, işlem sonrası kalacak tutar ise 2.106 TL. Haftalık değişim oranı ise gram altında 108 TL gibi bir artış göstererek yüzde 1,65 oranında yükselişe işaret ediyor. Bu, son kapanış fiyatından önceki haftalar ile karşılaştırıldığında belirgin bir artış olduğunu gösteriyor.

Güncel Altın Fiyatları

16 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.652 TL 6.653 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.643 TL 10.877 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.219 TL 21.754 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.616 TL 44.279 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.609 TL 4.809 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.546 TL 5.320 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.177 $ 4.178 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.577 TL 6.583 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.523 TL 10.763 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.980 TL 21.526 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.616 TL 44.279 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.565 TL, direnç seviyesi ise 6.699 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.125 dolar, direnç 4.213 dolar seviyelerinde izlenmektedir. Piyasalardaki gelişmeler, bu seviyelerin takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.577 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 657.669 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.877 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.178 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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