Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.653 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün gram altında günlük sınırlı bir yükseliş söz konusu. Aynı zamanda haftalık bazda ise yükseliş gözlemlenmekte. Ons altın fiyatı 4.178 $ iken, Dolar/TL kuru 49,53 seviyelerinden işlem görüyor. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak altın fiyatlarının yönünü etkilemeye devam ediyor.
100.000 TL ile gram altın alımında 15 adet alım yapılabiliyor ve işlem sonrasında 210 TL kalıyor. Çeyrek altın için 100.000 TL bütçeyle ise 9 adet alınabiliyor, işlem sonrası kalacak tutar ise 2.106 TL. Haftalık değişim oranı ise gram altında 108 TL gibi bir artış göstererek yüzde 1,65 oranında yükselişe işaret ediyor. Bu, son kapanış fiyatından önceki haftalar ile karşılaştırıldığında belirgin bir artış olduğunu gösteriyor.
16 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.652 TL
|6.653 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.643 TL
|10.877 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.219 TL
|21.754 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.616 TL
|44.279 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.609 TL
|4.809 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.546 TL
|5.320 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.177 $
|4.178 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.577 TL
|6.583 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.523 TL
|10.763 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.980 TL
|21.526 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.616 TL
|44.279 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.565 TL, direnç seviyesi ise 6.699 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.125 dolar, direnç 4.213 dolar seviyelerinde izlenmektedir. Piyasalardaki gelişmeler, bu seviyelerin takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.577 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 657.669 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.877 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.178 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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