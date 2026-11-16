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Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Altında son durum 16 Kasım 2026 Pazartesi günü belli oldu.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Aleyna Türkmen

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar altın fiyatlarında son durumu dikkatle araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Gram altın, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 6 bin 280 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 6 bin 240 liradan işlem görüyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 360 liradan satılıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, Cumhuriyet altını 42 bin 335 liradan satılıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 4

Altının ons fiyatı yüzde 0,70 azalışla 3 bin 850 dolardan işlem görüyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.253,70
6.254,68
% -0.41
10:34
Ons Altın / TL
194.305,41
194.341,91
% -0.52
10:49
Ons Altın / USD
3.855,97
3.856,48
% -0.57
10:49
Çeyrek Altın
10.005,93
10.226,40
% -0.41
10:34
Yarım Altın
19.949,32
20.452,79
% -0.41
10:34
Ziynet Altın
40.023,71
40.780,49
% -0.41
10:34
Cumhuriyet Altını
42.030,00
42.660,00
% 0.14
13:00
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