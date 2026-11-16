Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerdeki piyasa hareketleri, altın fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandığını gösteriyor. Bugün gram altın fiyatı 6.223 TL'den işlem görürken, ons altın 3.851 $ seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 50,39 olarak kaydedildi. Gram altındaki günlük yüzde 0,78’lik düşüş, piyasalardaki dalgalanmayı gözler önüne seriyor. Son haftada ise gram altın 330 TL değer kaybederek yüzde 5,03'lük bir gerileme göstermiş durumda.
100.000 TL bütçe ile gram altın alımı yapıldığında, 16 adet gram altın alınabiliyor ve işlem sonrası 435 TL'lik bir bakiye kalıyor. Çeyrek altın içinse 10.174 TL'den işlem yapılması nedeniyle, 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve 8.432 TL'lik kalan tutar elde ediliyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekerken, altındaki dalgalanma sürecinde dikkatli hareket etmeleri gerektiğini gösteriyor.
Geçen hafta kapanışları değerlendirildiğinde, gram altın 7 gün önce 6.556 TL'den kapanırken, son kapanış 6.226 TL olarak gerçekleşti. Bu düşüş, altın yatırımcıları için mevcut riskleri artırıyor ve piyasa etkilerini dikkatle izlemeyi gerektiriyor.
16 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.222 TL
|6.223 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.955 TL
|10.174 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|19.848 TL
|20.349 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|42.030 TL
|42.660 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.410 TL
|4.587 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.302 TL
|5.045 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.851 $
|3.851 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.338 TL
|6.344 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.141 TL
|10.373 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.218 TL
|20.746 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|42.030 TL
|42.660 TL
Gündemdeki değişimlerin yakından takip edilmesi gereken günlerdeyiz.
Gram altın için destek seviyesi 6.075 TL, direnç seviyesi ise 6.530 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın açısından destek 3.782 dolar, direnç seviyesi ise 4.052 dolar seviyelerinde izlenmektedir. Bu seviyeler, kısa vadeli fiyat değişimlerinde önemli bir katalizör işlevi görebilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.338 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 633.792 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.174 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.851 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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