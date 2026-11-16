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Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde piyasa hareketleri, altın fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandığını gösteriyor. Gram altın fiyatı gün içerisinde 6.223 TL'ye düşerken, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Çamcı

Son günlerdeki piyasa hareketleri, altın fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandığını gösteriyor. Bugün gram altın fiyatı 6.223 TL'den işlem görürken, ons altın 3.851 $ seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 50,39 olarak kaydedildi. Gram altındaki günlük yüzde 0,78’lik düşüş, piyasalardaki dalgalanmayı gözler önüne seriyor. Son haftada ise gram altın 330 TL değer kaybederek yüzde 5,03'lük bir gerileme göstermiş durumda.

100.000 TL bütçe ile gram altın alımı yapıldığında, 16 adet gram altın alınabiliyor ve işlem sonrası 435 TL'lik bir bakiye kalıyor. Çeyrek altın içinse 10.174 TL'den işlem yapılması nedeniyle, 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve 8.432 TL'lik kalan tutar elde ediliyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekerken, altındaki dalgalanma sürecinde dikkatli hareket etmeleri gerektiğini gösteriyor.

Geçen hafta kapanışları değerlendirildiğinde, gram altın 7 gün önce 6.556 TL'den kapanırken, son kapanış 6.226 TL olarak gerçekleşti. Bu düşüş, altın yatırımcıları için mevcut riskleri artırıyor ve piyasa etkilerini dikkatle izlemeyi gerektiriyor.

Güncel Altın Fiyatları

16 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.222 TL 6.223 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.955 TL 10.174 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 19.848 TL 20.349 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.030 TL 42.660 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.410 TL 4.587 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.302 TL 5.045 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.851 $ 3.851 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.338 TL 6.344 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.141 TL 10.373 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.218 TL 20.746 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.030 TL 42.660 TL


Gündemdeki değişimlerin yakından takip edilmesi gereken günlerdeyiz.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.075 TL, direnç seviyesi ise 6.530 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın açısından destek 3.782 dolar, direnç seviyesi ise 4.052 dolar seviyelerinde izlenmektedir. Bu seviyeler, kısa vadeli fiyat değişimlerinde önemli bir katalizör işlevi görebilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.338 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 633.792 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.174 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.851 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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