Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.633 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı zamanda ons altın 4.166 $ ve dolar/TL kuru ise 49,52 olarak kayıtlara geçti. Piyasalarda genel olarak gram altında günlük yatay bir seyir izlenirken, haftalık bazda ise bir yükseliş gözlemlendi.
100.000 TL bütçeyle gram altın alımı yapmak isteyen bir yatırımcı, 15 adet gram altın alarak 502 TL'lik kalan bir tutara sahip olur. Haftalık kıyaslama yapıldığında, gram altın 7 gün önce 6.546 TL seviyesinden kapanmışken, bu hafta sonundaki kapanış fiyatı 6.633 TL oldu; bu da 87 TL’lik bir artışı ve yüzde 1,33'lük bir yükselişi beraberinde getiriyor.
Alternatif olarak, çeyrek altın almak isteyen bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 çeyrek altın alabilir ve böylece 2.392 TL'lik bir bakiye elde eder. Çeyrek altının önceki haftadaki fiyat hareketi, piyasalardaki dalgalanmayı gözler önüne seriyor.
17 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.632 TL
|6.633 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.612 TL
|10.845 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.157 TL
|21.691 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.976 TL
|44.639 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.600 TL
|4.804 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.541 TL
|5.315 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.166 $
|4.166 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.636 TL
|6.642 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.617 TL
|10.860 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.168 TL
|21.719 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.976 TL
|44.639 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.554 TL, direnç seviyesi ise 6.678 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın açısından ise destek seviyesi 4.116 dolar, direnç seviyesi ise 4.205 dolar olarak izlenmektedir. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önem arz ediyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.636 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 663.569 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.845 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.166 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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