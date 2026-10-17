Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.633 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı zamanda ons altın 4.166 $ ve dolar/TL kuru ise 49,52 olarak kayıtlara geçti. Piyasalarda genel olarak gram altında günlük yatay bir seyir izlenirken, haftalık bazda ise bir yükseliş gözlemlendi.

100.000 TL bütçeyle gram altın alımı yapmak isteyen bir yatırımcı, 15 adet gram altın alarak 502 TL'lik kalan bir tutara sahip olur. Haftalık kıyaslama yapıldığında, gram altın 7 gün önce 6.546 TL seviyesinden kapanmışken, bu hafta sonundaki kapanış fiyatı 6.633 TL oldu; bu da 87 TL’lik bir artışı ve yüzde 1,33'lük bir yükselişi beraberinde getiriyor.

Alternatif olarak, çeyrek altın almak isteyen bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 çeyrek altın alabilir ve böylece 2.392 TL'lik bir bakiye elde eder. Çeyrek altının önceki haftadaki fiyat hareketi, piyasalardaki dalgalanmayı gözler önüne seriyor.

17 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.632 TL 6.633 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.612 TL 10.845 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.157 TL 21.691 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.976 TL 44.639 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.600 TL 4.804 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.541 TL 5.315 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.166 $ 4.166 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.636 TL 6.642 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.617 TL 10.860 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.168 TL 21.719 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.976 TL 44.639 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.554 TL, direnç seviyesi ise 6.678 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın açısından ise destek seviyesi 4.116 dolar, direnç seviyesi ise 4.205 dolar olarak izlenmektedir. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önem arz ediyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular