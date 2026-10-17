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Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın 6.633 TL'den işlem görüyor ve haftalık bazda 87 TL artışla yüzde 1,33'lük bir yükseliş kaydedildi. Piyasada gram altında genel olarak günlük yatay bir seyir gözlemleniyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.633 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı zamanda ons altın 4.166 $ ve dolar/TL kuru ise 49,52 olarak kayıtlara geçti. Piyasalarda genel olarak gram altında günlük yatay bir seyir izlenirken, haftalık bazda ise bir yükseliş gözlemlendi.

100.000 TL bütçeyle gram altın alımı yapmak isteyen bir yatırımcı, 15 adet gram altın alarak 502 TL'lik kalan bir tutara sahip olur. Haftalık kıyaslama yapıldığında, gram altın 7 gün önce 6.546 TL seviyesinden kapanmışken, bu hafta sonundaki kapanış fiyatı 6.633 TL oldu; bu da 87 TL’lik bir artışı ve yüzde 1,33'lük bir yükselişi beraberinde getiriyor.

Alternatif olarak, çeyrek altın almak isteyen bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 çeyrek altın alabilir ve böylece 2.392 TL'lik bir bakiye elde eder. Çeyrek altının önceki haftadaki fiyat hareketi, piyasalardaki dalgalanmayı gözler önüne seriyor.

Güncel Altın Fiyatları

17 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.632 TL 6.633 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.612 TL 10.845 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.157 TL 21.691 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.976 TL 44.639 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.600 TL 4.804 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.541 TL 5.315 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.166 $ 4.166 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.636 TL 6.642 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.617 TL 10.860 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.168 TL 21.719 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.976 TL 44.639 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.554 TL, direnç seviyesi ise 6.678 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın açısından ise destek seviyesi 4.116 dolar, direnç seviyesi ise 4.205 dolar olarak izlenmektedir. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önem arz ediyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.636 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 663.569 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.845 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.166 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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