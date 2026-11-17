Bugün gram altın fiyatı 6.277 TL'den işlem görmekte. Günlük yüzde 0,59'luk bir artışla dikkat çekerken, ons altın fiyatının 3.871 $ seviyesinde bulunması piyasalardaki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Dolar/TL kuru ise 50,42 düzeyinde seyrediyor. Gram altında gözlemlenen bu günlük yükseliş, haftalık bazda 404 TL’lik bir geri çekilmenin ardından gerçekleşti. Haftalık kapanışta gram altın 6.682 TL'den 6.278 TL'ye düştü ve bu düşüş yüzde 6,05 olarak kaydedildi.

100.000 TL ile gram altın alımında 15 adet alınabiliyor, kalan tutar ise 5.850 TL olarak belirtiliyor. Çeyrek altın ise 10.262 TL’den satılıyor ve 100.000 TL ile bu üründen 9 adet alım yapıldığında geriye 7.638 TL kalıyor.

17 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.276 TL 6.277 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.042 TL 10.262 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.020 TL 20.525 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.855 TL 42.487 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.445 TL 4.618 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.348 TL 5.075 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.871 $ 3.871 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.308 TL 6.314 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.092 TL 10.323 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.121 TL 20.646 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.855 TL 42.487 TL





Bu verilerin ardından, gram altındaki 7 günlük seyrin aşağıdaki gibi olduğunu görüyoruz: 2026-11-09: 6.682 TL, 2026-11-10: 6.511 TL, 2026-11-11: 6.436 TL, 2026-11-12: 6.261 TL, 2026-11-13: 6.281 TL, 2026-11-16: 6.240 TL ve son olarak 2026-11-17: 6.278 TL.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.118 TL, direnç seviyesi ise 6.560 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın içinse destek 3.769 dolar, direnç 4.059 dolar seviyelerinde yer alıyor. Bu seviyeler yatırımcılar için takip edilmesi gereken kritik noktaları işaret ediyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular