Bugün gram altın fiyatı 6.277 TL'den işlem görmekte. Günlük yüzde 0,59'luk bir artışla dikkat çekerken, ons altın fiyatının 3.871 $ seviyesinde bulunması piyasalardaki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Dolar/TL kuru ise 50,42 düzeyinde seyrediyor. Gram altında gözlemlenen bu günlük yükseliş, haftalık bazda 404 TL’lik bir geri çekilmenin ardından gerçekleşti. Haftalık kapanışta gram altın 6.682 TL'den 6.278 TL'ye düştü ve bu düşüş yüzde 6,05 olarak kaydedildi.
100.000 TL ile gram altın alımında 15 adet alınabiliyor, kalan tutar ise 5.850 TL olarak belirtiliyor. Çeyrek altın ise 10.262 TL’den satılıyor ve 100.000 TL ile bu üründen 9 adet alım yapıldığında geriye 7.638 TL kalıyor.
17 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.276 TL
|6.277 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.042 TL
|10.262 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.020 TL
|20.525 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|41.855 TL
|42.487 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.445 TL
|4.618 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.348 TL
|5.075 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.871 $
|3.871 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.308 TL
|6.314 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.092 TL
|10.323 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.121 TL
|20.646 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|41.855 TL
|42.487 TL
Bu verilerin ardından, gram altındaki 7 günlük seyrin aşağıdaki gibi olduğunu görüyoruz: 2026-11-09: 6.682 TL, 2026-11-10: 6.511 TL, 2026-11-11: 6.436 TL, 2026-11-12: 6.261 TL, 2026-11-13: 6.281 TL, 2026-11-16: 6.240 TL ve son olarak 2026-11-17: 6.278 TL.
Gram altın için destek seviyesi 6.118 TL, direnç seviyesi ise 6.560 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın içinse destek 3.769 dolar, direnç 4.059 dolar seviyelerinde yer alıyor. Bu seviyeler yatırımcılar için takip edilmesi gereken kritik noktaları işaret ediyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.308 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 630.755 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.262 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.871 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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