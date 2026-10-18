Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.633 TL seviyesinden işlem görmektedir. Gün içerisinde yatay bir seyir izleyen gram altında, haftalık veri dikkate alındığında 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.546 TL olarak belirlenmiş ve böylece haftalık değişim 87 TL artış ile %1,33'e ulaşmıştır. Dolar/TL kuru ise 49,52 seviyesinde hareket etmekte, bu da yurt içindeki altın fiyatlarının oluşumuna doğrudan etki etmektedir.
100.000 TL ile gram altın alımında, kullanıcılar 15 adet gram altın alabilirken, kalan tutar 502 TL olarak hesaplanmaktadır. Çeyrek altın alımı yapılmak istendiğinde ise bu bütçeyle 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve kalan tutar 2.392 TL olarak öne çıkıyor. Haftalık yükseliş trendi, yatırımcıların dikkatini çekiyor.
18 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.632 TL
|6.633 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.612 TL
|10.845 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.157 TL
|21.691 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.783 TL
|44.444 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.607 TL
|4.806 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.543 TL
|5.310 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.166 $
|4.166 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.601 TL
|6.608 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.562 TL
|10.803 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.058 TL
|21.607 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.783 TL
|44.444 TL
Son olarak, piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak açısından güncel fiyat hareketlerini değerlendiren bir grafik hazırlamak da yararlı olacaktır.
Gram altın için destek seviyesi 6.554 TL, direnç seviyesi ise 6.678 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın açısından bakıldığında destek 4.116 dolar, direnç ise 4.205 dolar seviyelerinde şekillenmiştir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.601 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 660.129 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.845 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.166 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum