Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.633 TL seviyesinden işlem görmektedir. Gün içerisinde yatay bir seyir izleyen gram altında, haftalık veri dikkate alındığında 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.546 TL olarak belirlenmiş ve böylece haftalık değişim 87 TL artış ile %1,33'e ulaşmıştır. Dolar/TL kuru ise 49,52 seviyesinde hareket etmekte, bu da yurt içindeki altın fiyatlarının oluşumuna doğrudan etki etmektedir.

100.000 TL ile gram altın alımında, kullanıcılar 15 adet gram altın alabilirken, kalan tutar 502 TL olarak hesaplanmaktadır. Çeyrek altın alımı yapılmak istendiğinde ise bu bütçeyle 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve kalan tutar 2.392 TL olarak öne çıkıyor. Haftalık yükseliş trendi, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

18 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.632 TL 6.633 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.612 TL 10.845 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.157 TL 21.691 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.783 TL 44.444 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.607 TL 4.806 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.543 TL 5.310 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.166 $ 4.166 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.601 TL 6.608 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.562 TL 10.803 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.058 TL 21.607 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.783 TL 44.444 TL





Son olarak, piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak açısından güncel fiyat hareketlerini değerlendiren bir grafik hazırlamak da yararlı olacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.554 TL, direnç seviyesi ise 6.678 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın açısından bakıldığında destek 4.116 dolar, direnç ise 4.205 dolar seviyelerinde şekillenmiştir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular