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Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.633 TL seviyesinde işlem görerek, haftalık bazda 87 TL artış sağladı. Dolar/TL kuru ise 49,52 seviyesini koruyarak altın fiyatlarına etki ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.633 TL seviyesinden işlem görmektedir. Gün içerisinde yatay bir seyir izleyen gram altında, haftalık veri dikkate alındığında 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.546 TL olarak belirlenmiş ve böylece haftalık değişim 87 TL artış ile %1,33'e ulaşmıştır. Dolar/TL kuru ise 49,52 seviyesinde hareket etmekte, bu da yurt içindeki altın fiyatlarının oluşumuna doğrudan etki etmektedir.

100.000 TL ile gram altın alımında, kullanıcılar 15 adet gram altın alabilirken, kalan tutar 502 TL olarak hesaplanmaktadır. Çeyrek altın alımı yapılmak istendiğinde ise bu bütçeyle 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve kalan tutar 2.392 TL olarak öne çıkıyor. Haftalık yükseliş trendi, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Güncel Altın Fiyatları

18 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.632 TL 6.633 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.612 TL 10.845 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.157 TL 21.691 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.783 TL 44.444 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.607 TL 4.806 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.543 TL 5.310 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.166 $ 4.166 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.601 TL 6.608 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.562 TL 10.803 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.058 TL 21.607 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.783 TL 44.444 TL


Son olarak, piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak açısından güncel fiyat hareketlerini değerlendiren bir grafik hazırlamak da yararlı olacaktır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.554 TL, direnç seviyesi ise 6.678 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın açısından bakıldığında destek 4.116 dolar, direnç ise 4.205 dolar seviyelerinde şekillenmiştir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.601 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 660.129 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.845 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.166 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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