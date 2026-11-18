Bugün gram altın fiyatı 6.127 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, gram altındaki günlük değişimin %1,76 gerileyerek önceki kapanış olan 6.133 TL'den %1,76 düşüş yaşadığı anlamına geliyor. Diğer yandan, ons altın 3.778 dolardan işlem görürken, dolar/TL kuru 50,44 seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki geri çekilme, hem günlük hem de haftalık bazda dikkat çekiyor.
100.000 TL bütçesi olan bir yatırımcı, gram altın alarak 16 adet satın alabiliyor. Bu işlemin ardından yatırımcının elinde 1.962 TL nakit kalıyor. Çeyrek altın alımında ise 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve bu işlemden sonra kalan miktar 9.835 TL oluyor. Geçen haftaya bakıldığında, gram altın fiyatı 7 gün önce 6.511 TL'den kapanmışken, son kapanış 6.133 TL olarak gerçekleşti. Bu değişim, 378 TL veya %5,80'lik bir haftalık düşüşü işaret ediyor.
18 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.126 TL
|6.127 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.802 TL
|10.018 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|19.543 TL
|20.037 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|41.862 TL
|42.494 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.379 TL
|4.543 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.268 TL
|4.995 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.778 $
|3.778 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.318 TL
|6.324 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.108 TL
|10.340 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.153 TL
|20.679 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|41.862 TL
|42.494 TL
Grafik, son 7 günlük gram altın fiyat değişimini görsel olarak sunacak.
Gram altın için destek seviyesi 6.007 TL, direnç seviyesi ise 6.385 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında ise destek 3.698 dolar, direnç ise 3.948 dolardır. Piyasa hareketleri dikkatle izlenmelidir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.318 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 631.763 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.018 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.778 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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