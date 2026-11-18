Bugün gram altın fiyatı 6.127 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, gram altındaki günlük değişimin %1,76 gerileyerek önceki kapanış olan 6.133 TL'den %1,76 düşüş yaşadığı anlamına geliyor. Diğer yandan, ons altın 3.778 dolardan işlem görürken, dolar/TL kuru 50,44 seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki geri çekilme, hem günlük hem de haftalık bazda dikkat çekiyor.

100.000 TL bütçesi olan bir yatırımcı, gram altın alarak 16 adet satın alabiliyor. Bu işlemin ardından yatırımcının elinde 1.962 TL nakit kalıyor. Çeyrek altın alımında ise 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve bu işlemden sonra kalan miktar 9.835 TL oluyor. Geçen haftaya bakıldığında, gram altın fiyatı 7 gün önce 6.511 TL'den kapanmışken, son kapanış 6.133 TL olarak gerçekleşti. Bu değişim, 378 TL veya %5,80'lik bir haftalık düşüşü işaret ediyor.

18 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.126 TL 6.127 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.802 TL 10.018 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 19.543 TL 20.037 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.862 TL 42.494 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.379 TL 4.543 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.268 TL 4.995 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.778 $ 3.778 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.318 TL 6.324 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.108 TL 10.340 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.153 TL 20.679 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.862 TL 42.494 TL





Grafik, son 7 günlük gram altın fiyat değişimini görsel olarak sunacak.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.007 TL, direnç seviyesi ise 6.385 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında ise destek 3.698 dolar, direnç ise 3.948 dolardır. Piyasa hareketleri dikkatle izlenmelidir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular