Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel verilere göre gram altın fiyatı 6.662 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün gram altında %0,43'lük bir artış gözlemlenirken, ons altın fiyatı 4.185 $ düzeyinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 49,55 olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında, gram altında bugün sınırlı bir yükseliş yaşandığı belirtilebilir.
100.000 TL bütçeyle gram altın alımı yapıldığında, 15 adet gram altın satın alınabiliyor ve işlemin ardından 71 TL kalıyor (satış fiyatı 6.662 TL). Çeyrek altın içinse 100.000 TL ile 9 adet alınabiliyor ve bu işlemden sonra 1.970 TL'lik bir bakiye kalıyor (satış fiyatı 10.892 TL).
Gram altın fiyatları son bir haftada 6.645 TL'den başlayarak, şu an 6.652 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu süreçteki toplam artış ise yalnızca 8 TL ve yüzde 0,11 olarak kaydedildi.
19 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.661 TL
|6.662 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.658 TL
|10.892 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.248 TL
|21.784 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.783 TL
|44.444 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.620 TL
|4.823 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.559 TL
|5.330 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.185 $
|4.186 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.601 TL
|6.608 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.562 TL
|10.803 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.058 TL
|21.607 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.783 TL
|44.444 TL
Bugünkü fiyat hareketlerini daha iyi anlamak için aşağıdaki grafiğe göz atabilirsiniz.
Gram altın için destek seviyesi 6.564 TL, direnç seviyesi ise 6.696 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için destek 4.122 dolar, direnç ise 4.211 dolar seviyelerinde. Bu seviyelerin takibi, gelecek fiyat hareketleri için önemli olacaktır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.601 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 660.129 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.892 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.186 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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