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Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.662 TL ile işlem görüyor ve bugün %0,43'lük bir artış kaydedildi. Dolar/TL kuru ise 49,55 olarak belirlendi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel verilere göre gram altın fiyatı 6.662 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün gram altında %0,43'lük bir artış gözlemlenirken, ons altın fiyatı 4.185 $ düzeyinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 49,55 olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında, gram altında bugün sınırlı bir yükseliş yaşandığı belirtilebilir.

100.000 TL bütçeyle gram altın alımı yapıldığında, 15 adet gram altın satın alınabiliyor ve işlemin ardından 71 TL kalıyor (satış fiyatı 6.662 TL). Çeyrek altın içinse 100.000 TL ile 9 adet alınabiliyor ve bu işlemden sonra 1.970 TL'lik bir bakiye kalıyor (satış fiyatı 10.892 TL).

Gram altın fiyatları son bir haftada 6.645 TL'den başlayarak, şu an 6.652 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu süreçteki toplam artış ise yalnızca 8 TL ve yüzde 0,11 olarak kaydedildi.

Güncel Altın Fiyatları

19 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.661 TL 6.662 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.658 TL 10.892 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.248 TL 21.784 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.783 TL 44.444 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.620 TL 4.823 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.559 TL 5.330 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.185 $ 4.186 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.601 TL 6.608 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.562 TL 10.803 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.058 TL 21.607 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.783 TL 44.444 TL


Bugünkü fiyat hareketlerini daha iyi anlamak için aşağıdaki grafiğe göz atabilirsiniz.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.564 TL, direnç seviyesi ise 6.696 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için destek 4.122 dolar, direnç ise 4.211 dolar seviyelerinde. Bu seviyelerin takibi, gelecek fiyat hareketleri için önemli olacaktır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.601 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 660.129 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.892 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.186 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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