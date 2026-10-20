Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.589 TL seviyesinden işlem görüyor. Günlük bazda %0,10'luk bir düşüş yaşanırken, ons altın fiyatı 4.135 $ olarak belirlendi. Dolar/TL kuru ise 49,58 seviyesinde. Piyasa, gram altında günlük ve haftalık sınırlı bir geri çekilme ile karşı karşıya.
100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen yatırımcı, 15 adet gram altın alarak kalan tutarını 1.164 TL olarak belirleyebilir. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatında 6.613 TL’den 6.587 TL’ye kadar gerileyen değer, toplamda 26 TL’lik bir düşüş ve %0,39'luk bir azalma göstermiştir. Çeyrek altın için ise 100.000 TL bütçe ile 9 adet çeyrek altın alınırken, bu işlemden sonra kalan tutar 3.042 TL’dir.
20 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.588 TL
|6.589 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.541 TL
|10.773 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.016 TL
|21.546 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.753 TL
|44.414 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.584 TL
|4.782 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.516 TL
|5.285 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.134 $
|4.135 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.602 TL
|6.608 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.563 TL
|10.805 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.060 TL
|21.609 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.753 TL
|44.414 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.527 TL, direnç seviyesi ise 6.641 TL olarak öne çıkıyor. Ons altın için destek 4.101 dolar, direnç ise 4.168 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Piyasa, bu seviyelerin etrafında dalgalanlar yaşayabilir ve yatırımcıların dikkatle izlemeleri gerektiğini hatırlatıyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.602 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 660.201 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.773 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.135 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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