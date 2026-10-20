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Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.589 TL seviyesinden işlem görmekte, günlük bazda %0,10'luk bir düşüş yaşanmaktadır. Yatırımcı, 100.000 TL bütçe ile 15 adet gram altın alabilir ve 1.164 TL kalan tutar belirleyebilir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.589 TL seviyesinden işlem görüyor. Günlük bazda %0,10'luk bir düşüş yaşanırken, ons altın fiyatı 4.135 $ olarak belirlendi. Dolar/TL kuru ise 49,58 seviyesinde. Piyasa, gram altında günlük ve haftalık sınırlı bir geri çekilme ile karşı karşıya.

100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen yatırımcı, 15 adet gram altın alarak kalan tutarını 1.164 TL olarak belirleyebilir. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatında 6.613 TL’den 6.587 TL’ye kadar gerileyen değer, toplamda 26 TL’lik bir düşüş ve %0,39'luk bir azalma göstermiştir. Çeyrek altın için ise 100.000 TL bütçe ile 9 adet çeyrek altın alınırken, bu işlemden sonra kalan tutar 3.042 TL’dir.

Güncel Altın Fiyatları

20 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.588 TL 6.589 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.541 TL 10.773 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.016 TL 21.546 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.753 TL 44.414 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.584 TL 4.782 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.516 TL 5.285 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.134 $ 4.135 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.602 TL 6.608 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.563 TL 10.805 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.060 TL 21.609 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.753 TL 44.414 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.527 TL, direnç seviyesi ise 6.641 TL olarak öne çıkıyor. Ons altın için destek 4.101 dolar, direnç ise 4.168 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Piyasa, bu seviyelerin etrafında dalgalanlar yaşayabilir ve yatırımcıların dikkatle izlemeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.602 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 660.201 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.773 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.135 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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