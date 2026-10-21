Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın, 6.558 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Gram altındaki bu değer, günlük %0,23'lük bir gerilemeyi ifade ederken, haftalık bazda ise önemli bir düşüş görülmekte. Haftalık kapanışta gram altın 6.562 TL seviyesindeyken, bir hafta önceki kapanış ise 6.607 TL'ydi. Bu durumda, haftalık bazda 45 TL'lik bir düşüş yaşanmış olup, bu da %0,67'lik bir azalma anlamına geliyor.

Ons altın, 4.112 dolar seviyesine ulaşarak piyasalardaki dalgalanma ile birlikte dikkat çekiyor. Dolar/TL ise 49,60 olarak kaydedildi. Bu veriler, altın fiyatlarının uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak nasıl etkilendiğine dair önemli bir ipucu sunuyor.

100.000 TL bütçe ile gram altından 15 adet alım yapılabilirken, geriye kalan tutar 1.626 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet alım gerçekleştirilebilir ve bu işlemden sonra 3.495 TL kalıyor.

Geçen haftaya bakıldığında, gram altın son kapanışı 6.562 TL iken, 7 gün önceki kapanış 6.607 TL'den gerçekleşmişti. Bu veriler göz önüne alındığında, altındaki güncel fiyatların piyasa hareketlerine göre nasıl şekillendiği daha net bir şekilde anlaşılabilir.

21 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.557 TL 6.558 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.492 TL 10.723 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.918 TL 21.446 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.563 TL 44.224 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.574 TL 4.767 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.498 TL 5.260 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.112 $ 4.112 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.565 TL 6.573 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.504 TL 10.747 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.943 TL 21.494 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.563 TL 44.224 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.510 TL, direnç seviyesi ise 6.625 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek 4.090 dolar, direnç 4.155 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli bir izleme alanı oluşturabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular