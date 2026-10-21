FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın 6.558 TL'den işlem görmekte ve haftalık bazda 45 TL'lik bir düşüşle %0,67'lik azalma sergilemekte. Piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın, 6.558 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Gram altındaki bu değer, günlük %0,23'lük bir gerilemeyi ifade ederken, haftalık bazda ise önemli bir düşüş görülmekte. Haftalık kapanışta gram altın 6.562 TL seviyesindeyken, bir hafta önceki kapanış ise 6.607 TL'ydi. Bu durumda, haftalık bazda 45 TL'lik bir düşüş yaşanmış olup, bu da %0,67'lik bir azalma anlamına geliyor.

Ons altın, 4.112 dolar seviyesine ulaşarak piyasalardaki dalgalanma ile birlikte dikkat çekiyor. Dolar/TL ise 49,60 olarak kaydedildi. Bu veriler, altın fiyatlarının uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak nasıl etkilendiğine dair önemli bir ipucu sunuyor.

100.000 TL bütçe ile gram altından 15 adet alım yapılabilirken, geriye kalan tutar 1.626 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet alım gerçekleştirilebilir ve bu işlemden sonra 3.495 TL kalıyor.

Geçen haftaya bakıldığında, gram altın son kapanışı 6.562 TL iken, 7 gün önceki kapanış 6.607 TL'den gerçekleşmişti. Bu veriler göz önüne alındığında, altındaki güncel fiyatların piyasa hareketlerine göre nasıl şekillendiği daha net bir şekilde anlaşılabilir.

Güncel Altın Fiyatları

21 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.557 TL 6.558 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.492 TL 10.723 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.918 TL 21.446 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.563 TL 44.224 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.574 TL 4.767 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.498 TL 5.260 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.112 $ 4.112 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.565 TL 6.573 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.504 TL 10.747 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.943 TL 21.494 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.563 TL 44.224 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.510 TL, direnç seviyesi ise 6.625 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek 4.090 dolar, direnç 4.155 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli bir izleme alanı oluşturabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.565 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 656.530 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.723 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.112 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışan anneleri ilgilendiriyor! Günde 1.5 saatlik hakkıÇalışan anneleri ilgilendiriyor! Günde 1.5 saatlik hakkı
Asya borsalarında yapay zeka belirsizliği! Karışık seyir hakimAsya borsalarında yapay zeka belirsizliği! Karışık seyir hakim

Anahtar Kelimeler:
altın alış satış güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.