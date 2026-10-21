Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın, 6.558 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Gram altındaki bu değer, günlük %0,23'lük bir gerilemeyi ifade ederken, haftalık bazda ise önemli bir düşüş görülmekte. Haftalık kapanışta gram altın 6.562 TL seviyesindeyken, bir hafta önceki kapanış ise 6.607 TL'ydi. Bu durumda, haftalık bazda 45 TL'lik bir düşüş yaşanmış olup, bu da %0,67'lik bir azalma anlamına geliyor.
Ons altın, 4.112 dolar seviyesine ulaşarak piyasalardaki dalgalanma ile birlikte dikkat çekiyor. Dolar/TL ise 49,60 olarak kaydedildi. Bu veriler, altın fiyatlarının uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak nasıl etkilendiğine dair önemli bir ipucu sunuyor.
100.000 TL bütçe ile gram altından 15 adet alım yapılabilirken, geriye kalan tutar 1.626 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet alım gerçekleştirilebilir ve bu işlemden sonra 3.495 TL kalıyor.
Geçen haftaya bakıldığında, gram altın son kapanışı 6.562 TL iken, 7 gün önceki kapanış 6.607 TL'den gerçekleşmişti. Bu veriler göz önüne alındığında, altındaki güncel fiyatların piyasa hareketlerine göre nasıl şekillendiği daha net bir şekilde anlaşılabilir.
21 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.557 TL
|6.558 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.492 TL
|10.723 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.918 TL
|21.446 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.563 TL
|44.224 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.574 TL
|4.767 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.498 TL
|5.260 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.112 $
|4.112 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.565 TL
|6.573 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.504 TL
|10.747 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.943 TL
|21.494 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.563 TL
|44.224 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.510 TL, direnç seviyesi ise 6.625 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek 4.090 dolar, direnç 4.155 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli bir izleme alanı oluşturabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.565 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 656.530 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.723 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.112 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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