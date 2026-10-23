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Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.422 TL seviyesindeyken, geçen hafta 6.635 TL'den 215 TL düşüşle 6.420 TL olarak belirlendi. Dolar/TL kuru ise 49,74 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.422 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL kurunun 49,74 olduğu piyasada, ons altın fiyatı 4.013 $ olarak belirlenmiş durumda. Bugün gram altında yaşanan %0,11’lik düşüş, haftalık bazda da devam eden geri çekilme ile birleşiyor.

100.000 TL bütçesi ile gram altın alımı gerçekleştirildiğinde 15 adet gram altın alınabiliyor ve kalan tutar 3.676 TL oluyor. Çeyrek altın için 100.000 TL ile yapıldığında ise 9 adet alınabiliyor ve bu durumda kalan tutar 5.506 TL olarak ortaya çıkıyor. Geçen haftaya göre gram altın fiyatı 6.635 TL'den 6.420 TL'ye gerileyerek 215 TL ve %3,24'lük bir haftalık düşüş kaydetti.

Güncel Altın Fiyatları

23 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.421 TL 6.422 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.273 TL 10.499 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.482 TL 20.999 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.033 TL 43.694 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.502 TL 4.688 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.418 TL 5.175 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.013 $ 4.013 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.488 TL 6.495 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.381 TL 10.619 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.697 TL 21.237 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.033 TL 43.694 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altında destek seviyesi 6.348 TL, direnç ise 6.563 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için destek 3.962 dolar, direnç 4.119 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.488 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 648.824 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.499 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.013 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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