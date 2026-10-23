Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.422 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL kurunun 49,74 olduğu piyasada, ons altın fiyatı 4.013 $ olarak belirlenmiş durumda. Bugün gram altında yaşanan %0,11’lik düşüş, haftalık bazda da devam eden geri çekilme ile birleşiyor.

100.000 TL bütçesi ile gram altın alımı gerçekleştirildiğinde 15 adet gram altın alınabiliyor ve kalan tutar 3.676 TL oluyor. Çeyrek altın için 100.000 TL ile yapıldığında ise 9 adet alınabiliyor ve bu durumda kalan tutar 5.506 TL olarak ortaya çıkıyor. Geçen haftaya göre gram altın fiyatı 6.635 TL'den 6.420 TL'ye gerileyerek 215 TL ve %3,24'lük bir haftalık düşüş kaydetti.

23 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.421 TL 6.422 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.273 TL 10.499 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.482 TL 20.999 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.033 TL 43.694 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.502 TL 4.688 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.418 TL 5.175 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.013 $ 4.013 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.488 TL 6.495 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.381 TL 10.619 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.697 TL 21.237 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.033 TL 43.694 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altında destek seviyesi 6.348 TL, direnç ise 6.563 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için destek 3.962 dolar, direnç 4.119 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular