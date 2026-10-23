Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.422 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL kurunun 49,74 olduğu piyasada, ons altın fiyatı 4.013 $ olarak belirlenmiş durumda. Bugün gram altında yaşanan %0,11’lik düşüş, haftalık bazda da devam eden geri çekilme ile birleşiyor.
100.000 TL bütçesi ile gram altın alımı gerçekleştirildiğinde 15 adet gram altın alınabiliyor ve kalan tutar 3.676 TL oluyor. Çeyrek altın için 100.000 TL ile yapıldığında ise 9 adet alınabiliyor ve bu durumda kalan tutar 5.506 TL olarak ortaya çıkıyor. Geçen haftaya göre gram altın fiyatı 6.635 TL'den 6.420 TL'ye gerileyerek 215 TL ve %3,24'lük bir haftalık düşüş kaydetti.
23 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.421 TL
|6.422 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.273 TL
|10.499 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.482 TL
|20.999 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.033 TL
|43.694 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.502 TL
|4.688 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.418 TL
|5.175 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.013 $
|4.013 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.488 TL
|6.495 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.381 TL
|10.619 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.697 TL
|21.237 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.033 TL
|43.694 TL
Gram altında destek seviyesi 6.348 TL, direnç ise 6.563 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için destek 3.962 dolar, direnç 4.119 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.488 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 648.824 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.499 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.013 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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