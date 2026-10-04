Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 4 Ekim 2026 tarihinde 6.543 TL seviyesinden işlem görerek günlük %0,76 oranında bir geri çekilme yaşadı. Öte yandan, ons altın 4.142 $ ile dikkat çekerken, Dolar/TL kuru 49,13 seviyesinde Sabit kaldı. Bugünkü piyasa etkeni, gram altındaki günlük ve haftalık geri çekilmeleri işaret ediyor.
100.000 TL ile gram altın alımı gerçekleştiren yatırımcılar, 15 adet gram altın alırken, 1.859 TL’lik bir bakiye ile işlemi tamamladı. Çeyrek altın içinse 100.000 TL’lik bütçeyle 9 adet alınabilirken, geriye kalan 3.724 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftaya göre gram altın, 7 gün önceki kapanış fiyatı olan 6.719 TL’ye kıyasla 176 TL değer kaybı yaşayarak %2,62’lik bir haftalık düşüş yaşadı.
04 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.542 TL
|6.543 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.467 TL
|10.697 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.869 TL
|21.395 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.585 TL
|44.239 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.591 TL
|4.787 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.532 TL
|5.290 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.142 $
|4.142 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.576 TL
|6.582 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.521 TL
|10.762 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.977 TL
|21.524 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.585 TL
|44.239 TL
Son durumu ve grafiklerdeki değişimi incelemek adına aşağıda bir grafik bulunmaktadır.
Gram altın için destek seviyeleri 6.435 TL, direnç ise 6.696 TL olarak belirlendi. Ons altın tarafında ise destek seviyesi 4.077 $ ve direnç 4.246 $ olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, piyasa takibinde önemli bir referans oluşturabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.576 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 657.587 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.697 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.142 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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