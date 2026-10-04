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Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 4 Ekim 2026 tarihinde 6.543 TL’den işlem görerek günlük %0,76 geri çekilme yaşadı. Yatırımcılar, 100.000 TL ile 15 adet gram altın alırken, 1.859 TL bakiye bıraktı.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 4 Ekim 2026 tarihinde 6.543 TL seviyesinden işlem görerek günlük %0,76 oranında bir geri çekilme yaşadı. Öte yandan, ons altın 4.142 $ ile dikkat çekerken, Dolar/TL kuru 49,13 seviyesinde Sabit kaldı. Bugünkü piyasa etkeni, gram altındaki günlük ve haftalık geri çekilmeleri işaret ediyor.

100.000 TL ile gram altın alımı gerçekleştiren yatırımcılar, 15 adet gram altın alırken, 1.859 TL’lik bir bakiye ile işlemi tamamladı. Çeyrek altın içinse 100.000 TL’lik bütçeyle 9 adet alınabilirken, geriye kalan 3.724 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftaya göre gram altın, 7 gün önceki kapanış fiyatı olan 6.719 TL’ye kıyasla 176 TL değer kaybı yaşayarak %2,62’lik bir haftalık düşüş yaşadı.

Güncel Altın Fiyatları

04 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.542 TL 6.543 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.467 TL 10.697 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.869 TL 21.395 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.585 TL 44.239 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.591 TL 4.787 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.532 TL 5.290 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.142 $ 4.142 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.576 TL 6.582 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.521 TL 10.762 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.977 TL 21.524 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.585 TL 44.239 TL


Son durumu ve grafiklerdeki değişimi incelemek adına aşağıda bir grafik bulunmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyeleri 6.435 TL, direnç ise 6.696 TL olarak belirlendi. Ons altın tarafında ise destek seviyesi 4.077 $ ve direnç 4.246 $ olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, piyasa takibinde önemli bir referans oluşturabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.576 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 657.587 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.697 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.142 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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