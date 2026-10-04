Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 4 Ekim 2026 tarihinde 6.543 TL seviyesinden işlem görerek günlük %0,76 oranında bir geri çekilme yaşadı. Öte yandan, ons altın 4.142 $ ile dikkat çekerken, Dolar/TL kuru 49,13 seviyesinde Sabit kaldı. Bugünkü piyasa etkeni, gram altındaki günlük ve haftalık geri çekilmeleri işaret ediyor.

100.000 TL ile gram altın alımı gerçekleştiren yatırımcılar, 15 adet gram altın alırken, 1.859 TL’lik bir bakiye ile işlemi tamamladı. Çeyrek altın içinse 100.000 TL’lik bütçeyle 9 adet alınabilirken, geriye kalan 3.724 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftaya göre gram altın, 7 gün önceki kapanış fiyatı olan 6.719 TL’ye kıyasla 176 TL değer kaybı yaşayarak %2,62’lik bir haftalık düşüş yaşadı.

04 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.542 TL 6.543 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.467 TL 10.697 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.869 TL 21.395 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.585 TL 44.239 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.591 TL 4.787 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.532 TL 5.290 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.142 $ 4.142 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.576 TL 6.582 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.521 TL 10.762 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.977 TL 21.524 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.585 TL 44.239 TL





Son durumu ve grafiklerdeki değişimi incelemek adına aşağıda bir grafik bulunmaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyeleri 6.435 TL, direnç ise 6.696 TL olarak belirlendi. Ons altın tarafında ise destek seviyesi 4.077 $ ve direnç 4.246 $ olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, piyasa takibinde önemli bir referans oluşturabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular