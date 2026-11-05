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Bugün çeyrek altın kaç TL? 5 Kasım Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Dün gram altın fiyatı 6.643 TL'den işlem gördü ve %1,65'lik artışla yükselişini sürdürdü. Haftalık değerlendirmede, gram altın 6.518 TL'den 6.640 TL'ye çıkarak toplamda 122 TL artış yaşadı.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 5 Kasım Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Dün gram altın fiyatı 6.643 TL’den işlem görerek %1,65’lik bir artışla yükselişine devam etti. Haftalık kapanış değerleri dikkate alındığında, gram altın son bir hafta içerisinde 6.518 TL’den 6.640 TL’ye çıkarak toplamda 122 TL yükseldi ve %1,87 oranında bir artış kaydetti. Günlük piyasalardaki bu yükseliş, ons altının 4.127 $ seviyelerinde hareket etmesi ve Dolar/TL kurunun 50,05 olmasıyla destekleniyor.

100.000 TL’lik bir bütçeyle gram altın almayı düşünen yatırımcılar 15 adet gram altın alabilir, işlem sonrası 350 TL'lik bir bakiye kalmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor, bu alım sonrasında 2.243 TL'lik bir nakit kalmaktadır.

Geçen haftaki değerlere göre gözle görülür bir yükseliş gözlemlenmekte. Özellikle gram altın fiyatlarının yükselişi, yatırımcılar için dikkat çekici bir fırsat oluşturuyor.

Güncel Altın Fiyatları

05 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.642 TL 6.643 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.628 TL 10.862 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.189 TL 21.724 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.298 TL 43.951 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.626 TL 4.834 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.571 TL 5.345 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.128 $ 4.128 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.527 TL 6.533 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.443 TL 10.682 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.821 TL 21.364 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.298 TL 43.951 TL


Grafik için bir geçiş olarak, son günlerde yaşanan fiyat dalgalanmalarını daha iyi anlamak adına grafiğin önemi artmıştır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 5 Kasım Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.362 TL, direnç seviyesi ise 6.779 TL olarak belirtiliyor. Ons altın için destek seviyesi 3.959 dolar, direnç seviyesi 4.210 dolar seviyelerinde izleniyor. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle bu seviyelere dikkat edilmesi faydalı olacaktır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.527 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 652.698 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.862 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.128 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 5 Kasım Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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