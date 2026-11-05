Bugün çeyrek altın kaç TL? 5 Kasım Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Dün gram altın fiyatı 6.643 TL’den işlem görerek %1,65’lik bir artışla yükselişine devam etti. Haftalık kapanış değerleri dikkate alındığında, gram altın son bir hafta içerisinde 6.518 TL’den 6.640 TL’ye çıkarak toplamda 122 TL yükseldi ve %1,87 oranında bir artış kaydetti. Günlük piyasalardaki bu yükseliş, ons altının 4.127 $ seviyelerinde hareket etmesi ve Dolar/TL kurunun 50,05 olmasıyla destekleniyor.

100.000 TL’lik bir bütçeyle gram altın almayı düşünen yatırımcılar 15 adet gram altın alabilir, işlem sonrası 350 TL'lik bir bakiye kalmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor, bu alım sonrasında 2.243 TL'lik bir nakit kalmaktadır.

Geçen haftaki değerlere göre gözle görülür bir yükseliş gözlemlenmekte. Özellikle gram altın fiyatlarının yükselişi, yatırımcılar için dikkat çekici bir fırsat oluşturuyor.

05 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.642 TL 6.643 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.628 TL 10.862 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.189 TL 21.724 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.298 TL 43.951 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.626 TL 4.834 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.571 TL 5.345 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.128 $ 4.128 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.527 TL 6.533 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.443 TL 10.682 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.821 TL 21.364 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.298 TL 43.951 TL





Grafik için bir geçiş olarak, son günlerde yaşanan fiyat dalgalanmalarını daha iyi anlamak adına grafiğin önemi artmıştır.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.362 TL, direnç seviyesi ise 6.779 TL olarak belirtiliyor. Ons altın için destek seviyesi 3.959 dolar, direnç seviyesi 4.210 dolar seviyelerinde izleniyor. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle bu seviyelere dikkat edilmesi faydalı olacaktır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular