Bugün çeyrek altın kaç TL? 5 Kasım Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Dün gram altın fiyatı 6.643 TL’den işlem görerek %1,65’lik bir artışla yükselişine devam etti. Haftalık kapanış değerleri dikkate alındığında, gram altın son bir hafta içerisinde 6.518 TL’den 6.640 TL’ye çıkarak toplamda 122 TL yükseldi ve %1,87 oranında bir artış kaydetti. Günlük piyasalardaki bu yükseliş, ons altının 4.127 $ seviyelerinde hareket etmesi ve Dolar/TL kurunun 50,05 olmasıyla destekleniyor.
100.000 TL’lik bir bütçeyle gram altın almayı düşünen yatırımcılar 15 adet gram altın alabilir, işlem sonrası 350 TL'lik bir bakiye kalmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor, bu alım sonrasında 2.243 TL'lik bir nakit kalmaktadır.
Geçen haftaki değerlere göre gözle görülür bir yükseliş gözlemlenmekte. Özellikle gram altın fiyatlarının yükselişi, yatırımcılar için dikkat çekici bir fırsat oluşturuyor.
05 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.642 TL
|6.643 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.628 TL
|10.862 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.189 TL
|21.724 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.298 TL
|43.951 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.626 TL
|4.834 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.571 TL
|5.345 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.128 $
|4.128 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.527 TL
|6.533 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.443 TL
|10.682 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.821 TL
|21.364 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.298 TL
|43.951 TL
Grafik için bir geçiş olarak, son günlerde yaşanan fiyat dalgalanmalarını daha iyi anlamak adına grafiğin önemi artmıştır.
Gram altın için destek seviyesi 6.362 TL, direnç seviyesi ise 6.779 TL olarak belirtiliyor. Ons altın için destek seviyesi 3.959 dolar, direnç seviyesi 4.210 dolar seviyelerinde izleniyor. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle bu seviyelere dikkat edilmesi faydalı olacaktır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.527 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 652.698 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.862 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.128 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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