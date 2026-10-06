Bugün çeyrek altın kaç TL? 6 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.534 TL seviyesinden işlem görerek hafif bir geri çekilme kaydetti. Gram altındaki günlük değişim %0,12 gerileme ile gerçekleşti. Bunun yanı sıra, ons altın 4.131 $ seviyesindeyken, Dolar/TL kuru 49,18 olarak belirlendi. Bugünkü piyasa etkeni, gram altındaki günlük sınırlı geri çekilme ve haftalık yükseliş olarak öne çıkıyor.

100.000 TL bütçesi ile yatırım yapanlar için gram altın alımında 15 adet alınabilmekte ve geri kalan tutar 1.992 TL olarak hesaplanmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın satın alınabilir ve kalan tutar 3.854 TL olmaktadır. Haftalık değişimlerinde, gram altın 7 gün önce 6.480 TL seviyesindeyken, son kapanış değeri 6.535 TL ile, haftalık bazda 55 TL ve %0,85'lik bir artış göstermiştir.

06 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.533 TL 6.534 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.453 TL 10.683 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.841 TL 21.366 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.675 TL 44.329 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.573 TL 4.771 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.506 TL 5.270 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.131 $ 4.132 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.563 TL 6.569 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.501 TL 10.741 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.936 TL 21.482 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.675 TL 44.329 TL





Son günlerdeki fiyat hareketlerini göz önünde bulundurduğumuzda, gram altının destek seviyesinin 6.479 TL, direnç seviyesinin ise 6.592 TL olduğu görülüyor. Ons altın açısından ise destek 4.105 dolar, direnç 4.171 dolar seviyelerinde bulunmaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın destek seviyesinin 6.479 TL civarında bulunduğu, direnç seviyesinin ise 6.592 TL olduğu gözlemleniyor. Ons altın için destek 4.105 dolar, direnç ise 4.171 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular