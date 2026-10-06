Bugün çeyrek altın kaç TL? 6 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.534 TL seviyesinden işlem görerek hafif bir geri çekilme kaydetti. Gram altındaki günlük değişim %0,12 gerileme ile gerçekleşti. Bunun yanı sıra, ons altın 4.131 $ seviyesindeyken, Dolar/TL kuru 49,18 olarak belirlendi. Bugünkü piyasa etkeni, gram altındaki günlük sınırlı geri çekilme ve haftalık yükseliş olarak öne çıkıyor.
100.000 TL bütçesi ile yatırım yapanlar için gram altın alımında 15 adet alınabilmekte ve geri kalan tutar 1.992 TL olarak hesaplanmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın satın alınabilir ve kalan tutar 3.854 TL olmaktadır. Haftalık değişimlerinde, gram altın 7 gün önce 6.480 TL seviyesindeyken, son kapanış değeri 6.535 TL ile, haftalık bazda 55 TL ve %0,85'lik bir artış göstermiştir.
06 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.533 TL
|6.534 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.453 TL
|10.683 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.841 TL
|21.366 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.675 TL
|44.329 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.573 TL
|4.771 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.506 TL
|5.270 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.131 $
|4.132 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.563 TL
|6.569 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.501 TL
|10.741 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.936 TL
|21.482 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.675 TL
|44.329 TL
Son günlerdeki fiyat hareketlerini göz önünde bulundurduğumuzda, gram altının destek seviyesinin 6.479 TL, direnç seviyesinin ise 6.592 TL olduğu görülüyor. Ons altın açısından ise destek 4.105 dolar, direnç 4.171 dolar seviyelerinde bulunmaktadır.
Gram altın destek seviyesinin 6.479 TL civarında bulunduğu, direnç seviyesinin ise 6.592 TL olduğu gözlemleniyor. Ons altın için destek 4.105 dolar, direnç ise 4.171 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.563 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 656.312 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.683 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.132 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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