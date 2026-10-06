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Bugün çeyrek altın kaç TL? 6 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.534 TL seviyesinde işlem görürken, günlük değişim %0,12 geriledi. Bu arada, haftalık bazda 55 TL artışla 6.535 TL’ye ulaşarak yükseliş kaydetti.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 6 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.534 TL seviyesinden işlem görerek hafif bir geri çekilme kaydetti. Gram altındaki günlük değişim %0,12 gerileme ile gerçekleşti. Bunun yanı sıra, ons altın 4.131 $ seviyesindeyken, Dolar/TL kuru 49,18 olarak belirlendi. Bugünkü piyasa etkeni, gram altındaki günlük sınırlı geri çekilme ve haftalık yükseliş olarak öne çıkıyor.

100.000 TL bütçesi ile yatırım yapanlar için gram altın alımında 15 adet alınabilmekte ve geri kalan tutar 1.992 TL olarak hesaplanmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın satın alınabilir ve kalan tutar 3.854 TL olmaktadır. Haftalık değişimlerinde, gram altın 7 gün önce 6.480 TL seviyesindeyken, son kapanış değeri 6.535 TL ile, haftalık bazda 55 TL ve %0,85'lik bir artış göstermiştir.

Güncel Altın Fiyatları

06 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.533 TL 6.534 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.453 TL 10.683 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.841 TL 21.366 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.675 TL 44.329 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.573 TL 4.771 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.506 TL 5.270 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.131 $ 4.132 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.563 TL 6.569 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.501 TL 10.741 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.936 TL 21.482 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.675 TL 44.329 TL


Son günlerdeki fiyat hareketlerini göz önünde bulundurduğumuzda, gram altının destek seviyesinin 6.479 TL, direnç seviyesinin ise 6.592 TL olduğu görülüyor. Ons altın açısından ise destek 4.105 dolar, direnç 4.171 dolar seviyelerinde bulunmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 6 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın destek seviyesinin 6.479 TL civarında bulunduğu, direnç seviyesinin ise 6.592 TL olduğu gözlemleniyor. Ons altın için destek 4.105 dolar, direnç ise 4.171 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.563 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 656.312 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.683 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.132 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 6 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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