'Çarşambadan önce çarşambadan sonra' Altın için dalgalı seyir uyarısı

Altın fiyatları yeni haftada yine hareketli. Küresel piyasalardaki gelişmeler altın üzerinde etkili olmaya devam ederken son tabloyu Finans Analisti İslam Memiş açıkladı.

"BU HAFTA KÜRESEL PİYASALAR İÇİN VERİ AJANDASI OLDUKÇA YOĞUN"

A Haber yayınında konuşan İslam Memiş, yeni haftanın görünüme ilişkin "Altın fiyatları sakin, yatay bir açılış yaptı bu haftaya. Bu hafta küresel piyasalar için veri ajandası oldukça yoğun. Haftayı ikiye ayıracağız; çarşambadan önce, çarşambadan sonra. Neden? Çünkü Çarşamba günü saat 15.30'da, Perşembe günü saat 15.30'da Amerika'da TÜFE ve ÜFE verileri yani enflasyon rakamları açıklanacak. Dalgalı bir seyir bekliyoruz bu haftanın özelinde" dedi.

Bu güne dair son durumu da anlatan Memiş "Bugüne baktığımız zaman yine haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda ons altın 4178 dolar seviyesinde. Gram altın kapalı çarşı piyasasında 6.623 lira seviyesinde. Ons altında bu haftaya özel 4070 dolar seviyesini destek seviyesi, 4300 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip ediyor olacağız. Gram altın TL fiyatında bu haftaya özel 6.600 TL seviyesini destek, 6700 TL seviyesini direnç seviyesi olarak takip ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"ALTIN BU HAFTA BİRAZ DALGALI BİR SEYİRDE HAFTAYI TAMAMLAYABİLİR"

Altında dalgalı seyir uyarısı yapan Memiş "Fed üyelerinin yine bu hafta açıklamaları var. Fed'in faiz artırımına ilişkin ipuçları arayacağız. O yüzden altın bu hafta biraz dalgalı bir seyirde haftayı tamamlayabilir. 4300 dolar seviyesine kadar toparlanan ons altın da gram altın TL fiyatında 6700 liraya işaret eder. Şu anda jeopolitik gerilim tarafında da biraz daha sessizlik hakim. Bunun da piyasalara etkisinin olumlu yönde olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI

Dünya genelinde merkez bankalarının altın alımları ile ilgili de konuşan Memiş "Özellikle 2026 yılının Ocak ayında bütün yatırımcılara altın tarafında, gümüş tarafında bu yıl merkez bankalarının yoğun bir talebi olabilir, bu yıl altın ve gümüş merkez bankalarına lazım uyarımız vardı. Son 10 aya baktığımız zaman Çin Merkez Bankası 1000 tondan fazla bir altın alımı yaptı. Tabii savaş riski, enflasyonist bir ortam ama en önemlisi de dijital parayla geçiş süreci ile alakalı bir hazırlık içerisindeler. Diğer Avrupa merkez bankaları da stoklarını artırmaya devam ediyor. Ama Fransa, Almanya gibi ülkeler de Amerika'daki bulunan altınları kendi ülkelerine getirmek gibi bir faaliyet içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani altın stabil ama küresel piyasalarda merkez bankalarında yoğun bir trafik olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.