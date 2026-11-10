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Çeyrek altın fiyatı ne kadar bugün? Gram düştü: 10 Kasım 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 657 TL'den işlem görüyor. 10 Kasım 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın fiyatı ne kadar bugün? Gram düştü: 10 Kasım 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 artışla 6 bin 682 TL'den tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 6 bin 657 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar bugün? Gram düştü: 10 Kasım 2026 Salı altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 951 TL'den, cumhuriyet altını 43 bin 604 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar bugün? Gram düştü: 10 Kasım 2026 Salı altın fiyatları 2

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması beklenirken, mevcut durumda ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha da sıkılaştıracağına ilişkin beklentilerin gücünü koruması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerle altının onsu yüzde 0,42 azalışla 4 bin 124 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar bugün? Gram düştü: 10 Kasım 2026 Salı altın fiyatları 3

Fed yetkililerinin açıklamaları bankanın aralık ayındaki faiz kararı öncesi fiyatlamalarda etkili oluyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ülkede istihdam ve büyümenin oldukça istikrarlı olduğunu, enflasyon konusunda ise "başarısızlıkla yüzleşmek zorunda olduklarını" belirterek, hizmet sektöründe enflasyonun yükselmeye başladığını ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise enflasyon konusundaki risklere işaret ederek, para politikasının yönünün açık olduğunu ancak politika belirlerken dikkatli ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

Barkin, iş gücü piyasasına yönelik ise işten çıkarmaların sınırlı kalmaya devam ettiğini söyledi.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ve yeni bir askeri harekata gerek olmadığını açıklaması da petrol fiyatlarında düşüşlerin devam etmesini sağlarken, bu durum piyasalardaki risk algısını azaltıyor.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar bugün? Gram düştü: 10 Kasım 2026 Salı altın fiyatları 4

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.659,02
6.659,76
% -0.33
09:43
Ons Altın / TL
206.935,45
206.984,05
% -0.41
09:58
Ons Altın / USD
4.119,87
4.120,36
% -0.52
09:58
Çeyrek Altın
10.654,43
10.888,71
% -0.33
09:43
Yarım Altın
21.242,27
21.777,42
% -0.33
09:43
Ziynet Altın
42.617,72
43.421,64
% -0.33
09:43
Cumhuriyet Altını
44.122,00
44.785,00
% 1.65
17:01
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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