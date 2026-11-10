Çeyrek altın fiyatı ne kadar bugün? Gram düştü: 10 Kasım 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 artışla 6 bin 682 TL'den tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 6 bin 657 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 951 TL'den, cumhuriyet altını 43 bin 604 TL'den satılıyor.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması beklenirken, mevcut durumda ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha da sıkılaştıracağına ilişkin beklentilerin gücünü koruması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerle altının onsu yüzde 0,42 azalışla 4 bin 124 dolarda seyrediyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları bankanın aralık ayındaki faiz kararı öncesi fiyatlamalarda etkili oluyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ülkede istihdam ve büyümenin oldukça istikrarlı olduğunu, enflasyon konusunda ise "başarısızlıkla yüzleşmek zorunda olduklarını" belirterek, hizmet sektöründe enflasyonun yükselmeye başladığını ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise enflasyon konusundaki risklere işaret ederek, para politikasının yönünün açık olduğunu ancak politika belirlerken dikkatli ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

Barkin, iş gücü piyasasına yönelik ise işten çıkarmaların sınırlı kalmaya devam ettiğini söyledi.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ve yeni bir askeri harekata gerek olmadığını açıklaması da petrol fiyatlarında düşüşlerin devam etmesini sağlarken, bu durum piyasalardaki risk algısını azaltıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır