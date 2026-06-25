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Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 25 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 956 liradan işlem görüyor. 25 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 25 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatları düşmeye devam mı ediyor? Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 5 bin 979 liradan tamamlamıştı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 956 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 25 Haziran altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 950 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 625 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 25 Haziran altın fiyatları 2

Dün 3 bin 959 dolarla Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı günü yüzde 2,7 azalışla 3 bin 999 dolardan tamamladı.

Altının onsu bugün yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 978 dolardan işlem görüyor.

Faizlerin uzun bir süre yüksek kalabileceği endişeleri, güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik azalan soru işaretleriyle altının ons fiyatı, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4 bin doların altına sarktı.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 25 Haziran altın fiyatları 3

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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