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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 15 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 90 liradan işlem görüyor. 15 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 15 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanıştan yüzde 1,3 artışla 6 bin 128 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 90 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 15 Temmuz altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 720 liradan, cumhuriyet altını da 38 bin 950 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 15 Temmuz altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 30 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 15 Temmuz altın fiyatları 3

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine dair endişeleri hafifletmesiyle dün altının ons fiyatında yükselişler görüldü. Beklentilerden iyi gelen enflasyon verisine karşın bölgede gerilimin hala devam etmesi altını baskılayan temel unsur olarak öne çıkıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 15 Temmuz altın fiyatları 4

ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve bölgede karşılıklı saldırıların sürmesi petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutarken, enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği endişeleri kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 15 Temmuz altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Senato'daki sunumunun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.085,88
6.086,69
% -0.66
10:56
Ons Altın / TL
189.208,05
189.256,26
% -0.71
11:11
Ons Altın / USD
4.022,93
4.023,57
% -0.7
11:11
Çeyrek Altın
9.737,40
9.951,74
% -0.66
10:56
Yarım Altın
19.413,95
19.903,49
% -0.66
10:56
Ziynet Altın
38.949,62
39.685,24
% -0.66
10:56
Cumhuriyet Altını
40.825,00
41.446,00
% 0.56
17:01
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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