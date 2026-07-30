FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 30 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 156 liradan işlem görüyor. 30 Temmuz 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 30 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 196 liradan tamamladı. Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 156 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 30 Temmuz altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 108 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 274 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 30 Temmuz altın fiyatları 2

Altının onsu bugün yüzde 0,8 azalışla 4 bin 37 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 30 Temmuz altın fiyatları 3

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Karardan sonra altının onsunda dün sınırlı bir yükseliş olsa da Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları ve Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları gelecek politikalar açısından kafa karışıklığı yaratırken, piyasalardaki belirsizliklerle ons altının seyri negatife döndü.

Bankanın faiz artırımına gitmemesinden dolayı enflasyonla mücadelede geride kaldığına dair yorumlar da pay piyasalarını baskıladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 80'lerden yüzde 65'e geriledi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın düştü: 30 Temmuz altın fiyatları 4

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanışa geçti ve petrol fiyatlarındaki artış enflasyon baskılarını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının İran'daki askeri hedeflere gece boyu saldırı düzenlediğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile ekonomik güven endeksinin, yurt dışında Almanya, ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri, BoE'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca araç sahiplerini ilgilendiriyor! O ekipmanlara artık ceza yokMilyonlarca araç sahiplerini ilgilendiriyor! O ekipmanlara artık ceza yok
ABD'nin ticari ham petrol stokları 7,2 milyon varil azaldıABD'nin ticari ham petrol stokları 7,2 milyon varil azaldı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.152,80
6.153,64
% -0.71
09:39
Ons Altın / TL
191.503,25
191.583,14
% -0.63
09:54
Ons Altın / USD
4.039,68
4.040,32
% -0.68
09:54
Çeyrek Altın
9.844,48
10.061,20
% -0.71
09:39
Yarım Altın
19.627,43
20.122,40
% -0.71
09:39
Ziynet Altın
39.377,91
40.121,72
% -0.71
09:39
Cumhuriyet Altını
40.428,00
41.044,00
% -0.36
17:05
Anahtar Kelimeler:
Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeyi Meclis'e sunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeyi Meclis'e sunacağız"

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turladı! Gornik engeli aşıldı

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turladı! Gornik engeli aşıldı

Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı'dan kahreden haber! Evinde ölü bulundu

Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı'dan kahreden haber! Evinde ölü bulundu

FED'in faiz kararı belli oldu!

FED'in faiz kararı belli oldu!

Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor'

Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.