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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 14 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 85 liradan işlem görüyor. 14 Temmuz 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 14 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,78 düşüşle 6 bin 47 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 85 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 14 Temmuz altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 23 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 938 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 14 Temmuz altın fiyatları 2

Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki saldırıların şiddetlenmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı da "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi ise mutabakatın kriz sürecine girdiğini söyledi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 14 Temmuz altın fiyatları 3

Bölgedeki gerilimlerin artmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu durum küresel enflasyonist baskıların kuvvetlenmesine neden olurken, merkez bankalarının politika alanını daralttı.

Piyasa beklentilerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl sonuna kadar en az bir kez faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, bu sürede ilave bir faiz artırımı daha yapılabileceği fiyatlamalarda güçlendi.

Söz konusu gelişmeler eşliğinde ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'a çıkarak 19 Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksi de Fed'in olası şahin adımlarına yönelik tahminlerin artmasıyla dün yüzde 0,3 artışla 101,3 seviyesine ulaştı. Endeks yeni işlem gününde ise yüzde 0,1 düşüşle 101,2'de bulunuyor.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle alternatif maliyeti altının ons fiyatı dün yüzde 2,6 düşüşle 4 bin dolara geriledi. Altının onsu yeni işlem gününde ise 4 bin 25 dolarda dengelendi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 14 Temmuz altın fiyatları 4

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağında bulunuyor. Son bir aylık dönemde petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası aylık bazda ABD'de TÜFE’nin değişim göstermesi beklenmiyor.

Söz konusu veri Fed'e ilişkin faiz beklentilerinin şekillenmesi açısından yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisi başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.090,93
6.091,90
% 0.75
10:10
Ons Altın / TL
189.490,24
189.527,59
% 0.78
10:25
Ons Altın / USD
4.028,57
4.029,21
% 0.68
10:25
Çeyrek Altın
9.745,49
9.960,26
% 0.75
10:10
Yarım Altın
19.430,65
19.920,07
% 0.75
10:10
Ziynet Altın
38.983,13
39.718,30
% 0.75
10:10
Cumhuriyet Altını
40.595,00
41.216,00
% -1.2
17:02
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları
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