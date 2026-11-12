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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 12 Kasım 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 428 liradan işlem görüyor. 12 Kasım 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 12 Kasım 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 6 bin 436 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 6 bin 428 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 12 Kasım 2026 Perşembe altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 591 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 172 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 12 Kasım 2026 Perşembe altın fiyatları 2

Altının onsu ise ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırımı ihtimaline kesin gözüyle bakılması ve bugün 103,08 seviyesine çıkarak 19 ayın en yüksek seviyesini gören dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yüzde 0,20 azalışla 3 bin 977 dolarda seyrediyor.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları sonrasında Fed'in faiz artırımına gideceğine dair beklentilerin güçlenmesi dolara talebi artırırken altın fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 12 Kasım 2026 Perşembe altın fiyatları 3

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, salı günü yayımlanan enflasyon verilerini "rahatsız edici sınıra yakın" olarak nitelendirdi. Goolsbee, giderek büyüyen enflasyon sorunuyla başa çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Bugün 103,08 seviyesine çıkarak 19 ayın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi şu dakikalarda 102,97 seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 12 Kasım 2026 Perşembe altın fiyatları 4

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile doğrudan görüşme yapmayı değerlendirdiğine dair haberlerle ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 azalışla 91,3 dolara indi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,99'da seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 12 Kasım 2026 Perşembe altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın son Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.405,80
6.406,71
% -0.46
10:00
Ons Altın / TL
198.974,61
199.058,77
% -0.58
10:15
Ons Altın / USD
3.960,08
3.960,62
% -0.63
10:15
Çeyrek Altın
10.249,28
10.474,97
% -0.46
10:00
Yarım Altın
20.434,51
20.949,94
% -0.46
10:00
Ziynet Altın
40.997,14
41.771,74
% -0.46
10:00
Cumhuriyet Altını
43.317,00
43.976,00
% -0.29
17:01
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları altın alış fiyatı
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