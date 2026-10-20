FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 20 Ekim 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 572 liradan işlem görüyor. 20 Ekim 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 20 Ekim 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 6 bin 595 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 572 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 20 Ekim 2026 Salı altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 779 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 917 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,5 azalışla 4 bin 121 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 20 Ekim 2026 Salı altın fiyatları 2

Dün ABD ile İran'ın arabulucular aracılığıyla anlaşmaya varabileceği beklentilerine karşın ABD'nin İran'daki bir deniz üssüne saldırı düzenlediğine ilişkin haber akışı jeopolitik risk algısını yükselterek enerji arzına yönelik endişeleri artırdı.

Analistler, ABD ile İran arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon korkularını körüklemeye devam ettiğini söyledi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 20 Ekim 2026 Salı altın fiyatları 3

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan ve tarifelerden muafiyet kararının ardından Rus petrolü ve yakıtının piyasalara arzının artabileceği beklentisi öne çıkarken, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji altyapısına yönelik saldırılar arz endişelerini canlı tuttu.

Bu arada, Yemen'deki İran destekli Husiler, son 48 saat içinde Suudi Arabistan'da 6 bölgeye balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 20 Ekim 2026 Salı altın fiyatları 4

Bölgede yükselen tansiyonun enerji arzını tehdit etmesiyle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaştı. Artan petrol fiyatlarıyla enflasyonist baskıların kuvvetlenebileceği endişeleri, bu hafta önde gelen şirketlerin açıklayacağı bilançolar öncesi piyasa hassasiyetlerini artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de haftalık ADP özel sektör istihdamı, konut başlangıçları, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de işsizlik oranı ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yarısı Bizden kararı Resmi Gazete'de: Süre uzatıldı! Bakan Kurum duyurdu: Yeni son tarih 31 Aralık 2027Yarısı Bizden kararı Resmi Gazete'de: Süre uzatıldı! Bakan Kurum duyurdu: Yeni son tarih 31 Aralık 2027
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 20 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.585,64
6.586,66
% -0.14
09:48
Ons Altın / TL
204.978,49
205.044,63
% -0.06
10:03
Ons Altın / USD
4.134,60
4.135,16
% -0.15
10:03
Çeyrek Altın
10.537,03
10.769,19
% -0.14
09:48
Yarım Altın
21.008,20
21.538,39
% -0.14
09:48
Ziynet Altın
42.148,12
42.945,04
% -0.14
09:48
Cumhuriyet Altını
43.753,00
44.414,00
% -0.07
17:00
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları anlık altın fiyatları çeyrek altın fiyatı cumhuriyet altını fiyatı gram altın fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a geçit yok! Derbi zaferi 2 golle geldi

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a geçit yok! Derbi zaferi 2 golle geldi

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.