Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 23 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 azalışla 6 bin 422 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 420 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 590 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 160 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,3 azalışla 4 bin 14 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirmesi altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji maliyetleri üzerinden enflasyonu körükleyebileceği ve merkez bankalarının sıkı para politikalarını daha uzun süre korumasına, hatta ilave sıkılaşmaya gitmesine neden olabileceği beklentilerinin varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır