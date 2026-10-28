Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 28 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün günü gram altın önceki kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 6 bin 502 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 6 bin 458 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 616 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 273 liradan satılıyor.

Altının onsu ise tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yüzde 0,7 azalışla 4 bin 30 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında kayda değer bir anlaşmanın ortaya çıkmaması ve Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırması bölgede jeopolitik riskleri artırıyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki bir rafineriye saldırı düzenlediğine dair haberler sonrasında arz endişelerinin artmasıyla aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 yükselerek 115,5 dolara çıktı.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanmasına yönelik somut bir gelişme olmaması da petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri artırması ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine dair öngörülerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi tekrar yüzde 5’in üzerinde seyrederken, dolar endeksi 102,4 ile 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Öte yandan, piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed'in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Analistler, toplantıda enflasyon baskıları karşısında bundan sonraki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajların önem taşıdığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır