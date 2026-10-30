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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 30 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 401 liradan işlem görüyor. 30 Ekim 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 30 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalışla 6 bin 449 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 6 bin 401 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 30 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 546 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 986 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 30 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları 2

ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ülke ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel arttı.

Bu verilerin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırımına gideceği ihtimalinin güçlenmesi, altının onsu üzerindeki baskıyı artırdı. Altının onsu şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 3 bin 990 dolar seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 30 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları 3

Öte yandan, teknoloji hisselerine ilişkin belirsizlikler küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor. ABD'li teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırmasıyla küresel piyasalarda satış baskısı arttı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.399,89
6.400,90
% -0.8
10:16
Ons Altın / TL
198.959,53
199.025,25
% -0.86
10:31
Ons Altın / USD
3.983,78
3.984,29
% -0.93
10:31
Çeyrek Altın
10.239,82
10.465,47
% -0.8
10:16
Yarım Altın
20.415,63
20.930,93
% -0.8
10:16
Ziynet Altın
40.959,26
41.733,85
% -0.8
10:16
Cumhuriyet Altını
43.082,00
43.724,00
% 0.67
16:02
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