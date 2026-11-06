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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 6 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 521 liradan işlem görüyor. 6 Kasım 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 6 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 artışla 6 bin 596 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,15 azalışla 6 bin 521 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 6 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 741 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 796 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 6 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları 2

Dolar endeksindeki artış ve hisse piyasalarındaki düşüşler nedeniyle piyasalarda artan likidite ihtiyacının baskılamasıyla ons altının fiyatı yüzde 1,38 azalışla 4 bin 42 dolarda seyrediyor.

ABD'de ara seçim sonuçları varlık fiyatlarında etkisini sürdürürken, Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde eden Demokratların ülkede yapay zeka yatırımlarını sınırlayabilecek düzenlemeleri hayata geçirebileceği tartışılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 6 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları 3

Son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline gelen yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemenin yavaşlayabileceği ve mevcut yatırımların sekteye uğrayabileceği endişeleri, piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satışların hızlanmasına yol açtı.

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattında beliren çatışma riskleri jeopolitik kaygıların yeniden yükselmesine neden olurken, petrol fiyatları 100 dolar seviyesine yaklaştı. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 artışla 99,9 dolarda bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 6 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları 4

Söz konusu gelişmelerle enerji maliyetlerindeki artış devam eden enflasyon korkularını körüklerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar bankanın faiz artırımına daha yakın olduğuna işaret etti. ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin daha net bilgiler vereceği beklenirken, veriye göre Fed'e yönelik tahminlerde değişiklik olabileceği belirtiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.524,86
6.525,75
% -1.07
10:27
Ons Altın / TL
202.848,22
202.940,21
% -1.09
10:42
Ons Altın / USD
4.044,65
4.045,28
% -1.32
10:42
Çeyrek Altın
10.439,78
10.669,60
% -1.07
10:27
Yarım Altın
20.814,31
21.339,20
% -1.07
10:27
Ziynet Altın
41.759,11
42.547,88
% -1.07
10:27
Cumhuriyet Altını
43.968,00
44.635,00
% 1.56
16:35
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