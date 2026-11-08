Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 8 Kasım 2026 Pazar altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik, 8 Kasım 2026 Pazar günü de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Birikimlerini altınla değerlendiren vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel fiyatları yakından takip ediyor.

Hafta sonunun son gününde altın fiyatlarının hangi seviyelerde bulunduğu merak edilirken gram, çeyrek, ons ve Cumhuriyet altınının alış-satış rakamları da araştırılıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den satılıyor? İşte 8 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

8 Kasım 2026 Pazar günü saat 08.05 itibarıyla yayımlanan verilere göre gram altının alış fiyatı 6.545,36 TL, satış fiyatı ise 6.565,36 TL seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın 10.415,25 TL alış, 10.495,25 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.239 TL, satış fiyatı ise 43.589 TL seviyesinde bulunuyor.

8 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI