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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 13 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 310 liradan işlem görüyor. 13 Kasım 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 13 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 2,69 azalışla 6 bin 263 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 6 bin 310 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 13 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 422 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 537 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 13 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları 2

Altının onsu ise dün son bir yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün tepki alımları sonrası yüzde 0,6 artışla 3 bin 898 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 13 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları 3

Orta Doğu'da jeopolitik risklerin yeniden tırmanmasıyla yükselen petrol fiyatları, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki toplantısında faiz artırımına kesin gözüyle bakılması altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 13 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları 4

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in enflasyonu düşürmeye odaklanması gerektiğini belirterek, ne zaman ve ne kadar sıkılaştırmaya gidileceğine ise şu an karar vermeleri gerekmediğini dile getirdi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 13 Kasım 2026 Cuma altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve büyüme ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulundu. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 45 milyar 317 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.306,22
6.307,19
% 0.74
09:42
Ons Altın / TL
196.187,60
196.336,73
% 0.79
09:57
Ons Altın / USD
3.896,26
3.896,90
% 0.57
09:57
Çeyrek Altın
10.089,95
10.312,26
% 0.74
09:42
Yarım Altın
20.116,84
20.624,51
% 0.74
09:42
Ziynet Altın
40.359,80
41.122,88
% 0.74
09:42
Cumhuriyet Altını
41.828,00
42.467,00
% -3.43
17:03
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