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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 15 Ekim 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 574 liradan işlem görüyor. 15 Ekim 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 15 Ekim 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 1,30 altında 6 bin 520 liradan tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 574 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 43 bin liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 4 bin 139 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 15 Ekim 2026 Perşembe altın fiyatları 1

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji hisselerindeki sert düşüşler borsalarda gerilemeye neden olurken, güvenli liman olarak görülen ABD tahvillerine talep arttı.

ABD tahvillerine talebin artmasıyla dolar endeksinde de düşüş görülürken, bu durum altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesinin de altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.585,33
6.586,32
% 1.01
10:57
Ons Altın / TL
205.104,90
205.208,76
% 1.16
11:12
Ons Altın / USD
4.151,19
4.151,83
% 1.12
11:12
Çeyrek Altın
10.536,53
10.768,63
% 1.01
10:57
Yarım Altın
21.007,21
21.537,25
% 1.01
10:57
Ziynet Altın
42.146,12
42.942,78
% 1.01
10:57
Cumhuriyet Altını
43.156,00
43.819,00
% -1.28
17:00
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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