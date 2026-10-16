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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 16 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 646 liradan işlem görüyor. 16 Ekim 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 16 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 1,72 üstünde 6 bin 632 liradan tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 646 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 320 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 4 bin 173 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 16 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları 1

Tahvil faizlerindeki gerileme altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Analistler, ekonomik büyüme endişeleriyle yatırımcıların güvenli liman olarak altına da yönelmeye başladığını belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.662,71
6.663,51
% 0.43
10:15
Ons Altın / TL
207.347,16
207.401,23
% 0.5
10:30
Ons Altın / USD
4.186,81
4.187,31
% 0.38
10:30
Çeyrek Altın
10.660,34
10.894,84
% 0.43
10:15
Yarım Altın
21.254,05
21.789,67
% 0.43
10:15
Ziynet Altın
42.641,36
43.446,08
% 0.43
10:15
Cumhuriyet Altını
43.616,00
44.279,00
% 1.05
17:02
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