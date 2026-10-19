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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, haftanın ilk gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 655 liradan işlem görüyor. 19 Ekim 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü, 6 bin 685 lira ile 6 bin 602 lira bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 6 bin 631 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 655 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 900 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 399 liradan satılıyor.

Tahvil faizlerindeki geri çekilme, petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki zayıflamadan destek bulan altının ons fiyatı da yüzde 0,3 artışla 4 bin 180 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları 1

Jeopolitik tarafta ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerde yeni bir anlaşma zemini aranması mevcut iyimserlikleri artırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtirken aynı zamanda diplomasi için de hazır oldukları mesajını yineledi.

Erakçi, ülkesinin 7 aşamalı 7 günlük planını New York'ta sunduğunu anımsatarak, "ABD tarafı 7 günlük plana ilişkin görüşlerini iletti ve bunu inceliyoruz. İran'ın planı hala masanın üzerindedir." dedi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları 2

Bu doğrultuda petrol fiyatlarında geri çekilme gözlenirken, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 1,9 düşüşle 107,8 dolarda başladı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde de geri çekilmeler görüldü. ABD 10 yıllık tahvil getirisi şu sıralarda yüzde 5,07 seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları 3

Jeopolitik gerilimlerde kısmi yumuşama ve Fed'in gelecek hafta faizi sabit tutacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dolar endeksinde görülen gerileme de altının yükselişinde etkili olan faktörlerden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.666,62
6.667,63
% 0.52
10:02
Ons Altın / TL
207.372,80
207.456,76
% 0.54
10:17
Ons Altın / USD
4.185,46
4.186,09
% 0.47
10:17
Çeyrek Altın
10.666,60
10.901,57
% 0.52
10:02
Yarım Altın
21.263,53
21.799,91
% 0.5
10:02
Ziynet Altın
42.666,39
43.472,92
% 0.52
10:02
Cumhuriyet Altını
43.783,00
44.444,00
% -0.44
13:01
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