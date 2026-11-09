Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 9 Kasım 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 6 bin 555 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 6 bin 643 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 552 liradan satılıyor.

Altının onsu ise dolar endeksindeki azalışın etkisiyle yüzde 1,31 artışla 4 bin 119 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Fed'in aralık ayında faiz artırımına gideceği öngörüsü fiyatlamalarda öne çıkıyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışlarının sürdürülmesinin gerekebileceğini ancak faizlerin ne kadar daha yükseltilmesi gerektiğini söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.

Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise kendi bölgesindeki şirketlerle yaptığı görüşmelerde enflasyonun en önemli endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, büyüme ve istihdam açısından yapılabilecek en iyi şeyin enflasyonu zamanında yeniden düşürmek olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,89'da seyrediyor.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin yaptırımları aşmasına yardımcı oldukları ve yasa dışı finansal faaliyetlere aracılık ettikleri gerekçesiyle Kanada merkezli 8 para hizmetleri şirketini yaptırım listesine aldı.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece ABD'nin İran'a tekrar saldırmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu belirtti. Bu gelişmeler sonrası ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 102,1 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, ABD'de toptan eşya stokları, tüketici enflasyon beklentileri ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır