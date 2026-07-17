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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 17 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6049 TL'den işlem görüyor. 17 Temmuz 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 17 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 düşüşle 6 bin 20 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 49 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 17 Temmuz altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 966 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 714 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 17 Temmuz altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 998 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 17 Temmuz altın fiyatları 3

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin ardından bölgede yaşanan gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD ve İran'ın uzlaşma yolundan giderek uzaklaştığını belirterek, bölgede gerilimin yeniden tırmanmasıyla yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri tekrar artırdığını söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,55'te bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,8 seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI DEVAM EDİYOR

ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutması ve enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) kısıtlayıcı bir politika izleyeceği endişelerini güçlendirmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 17 Temmuz altın fiyatları 4

Orta Doğu'da gerilim devam ettiği sürece likidite ihtiyacının süreceğini ve dolara olan talebin artacağını belirten analistler, altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

Yüksek petrol fiyatları, ekonomilerde enflasyonun hedef seviyelerin üzerinde kalma olasılığını artırarak Fed'in politikalarına dair belirsizliği artırıyor. Bu durum, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasına, doların desteklemesine ve altın gibi varlıkların cazibesinin azaltmasına yol açıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda yükseliş: 17 Temmuz altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri, kısa vadeli dış borç istatistikleri ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.059,01
6.059,93
% 0.64
10:24
Ons Altın / TL
188.470,57
188.507,62
% 0.59
10:39
Ons Altın / USD
3.996,06
3.996,71
% 0.51
10:39
Çeyrek Altın
9.694,41
9.907,99
% 0.64
10:24
Yarım Altın
19.328,23
19.815,98
% 0.64
10:24
Ziynet Altın
38.776,48
39.508,48
% 0.63
10:24
Cumhuriyet Altını
40.473,00
41.090,00
% -0.8
17:01
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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