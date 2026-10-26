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Dev banka hesapladı! Çarpıcı altın raporu: 2022'nin 4 katını

Merkez bankalarının altın alımları gündem olmaya devam ederken Goldman Sachs'ın hesaplamalarına göre merkez bankalarının ağustosta 79 ton altın satın aldığı öğrenildi. Bunun, 2022 öncesindeki aylık ortalamanın 4 katını aştığı kaydedildi.

Dev banka hesapladı! Çarpıcı altın raporu: 2022'nin 4 katını
Hande Dağ

Son dönemde merkez bankalarının altın alımları hızlandı. Goldman Sachs'ın ticaret ve akış verilerine dayanan tahminlerine göre merkez bankaları ağustos ayında 79 ton altın aldı. Söz konusu miktar, temmuz ayı için tahmin edilen 44 tonun üzerinde gerçekleşti.

Dev banka hesapladı! Çarpıcı altın raporu: 2022 nin 4 katını 1

CNBC-e'nin aktardığına göre; Ağustos alımları, 2022 öncesindeki aylık ortalama olan 17 tonun dört katından fazla oldu.

Merkez bankalarının güçlü altın talebinin, son dönemde fiyatlardaki düşüşe karşın piyasayı destekleyen unsurlar arasında bulunduğu belirtildi.

Dev banka hesapladı! Çarpıcı altın raporu: 2022 nin 4 katını 2

EN BÜYÜK TANIMLANABİLİR ALICI ÇİN

3 aylık mevsimsellikten arındırılmış verilere göre merkez bankalarının altın alımlarının aylık yaklaşık 85 ton seviyesinde seyrettiği, Goldman Sachs'ın hesaplamalarında, yaklaşık 25 tonluk alımla Çin'in en büyük tanımlanabilir alıcı olarak öne çıktığı kaydedildi. Söz konusu miktarın, Çin Merkez Bankasının açıkladığı yaklaşık 20 tonluk alımın üzerinde olduğu belirtildi.

GOLDMAN SACHS TAHMİNLERİ RESMİ VERİLERDEN FARKLI

Goldman Sachs, hesaplamalarında merkez bankalarının resmi açıklamalarına ek olarak ticaret ve akış verilerini de kullanırken bu yöntem sebebiyle bankanın tahminlerinin, Dünya Altın Konseyinin merkez bankaları tarafından resmi olarak bildirilen net altın alımlarından daha yüksek seviyelerde bulunduğu kaydedildi.

Dev banka hesapladı! Çarpıcı altın raporu: 2022 nin 4 katını 3

NEW YORK FED'DEKİ ALTIN VARLIKLARI AZALDI

Öte yandan Goldman Sachs'ın verilerine göre New York Fed'de tutulan altın varlıkları 40 ton azaldı, İngiltere Merkez Bankası'ndaki altın varlıkları ise 46 ton arttı. Bu verilerin, merkez bankalarının altın rezervlerini nerede tuttuğuna dair değişimleri de gündeme getirdiği aktarıldı.

HOLLANDA TONLARCA ALTINI LONDRA'YA TAŞIDI

Diğer yandan Hollanda Merkez Bankasının 6 aylık dönemde New York ve Ottawa'dan toplam 86 ton altını Londra'ya taşıdığı açıklandı. Bu transferlerin yeni altın talebi yaratmadığı, mevcut rezervlerin depolandığı yerin değiştirilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

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