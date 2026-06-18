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Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

Elazığ’da düğün takılarını bozdurmak isteyen vatandaş, altınların büyük bölümünün düşük ayarlı, iki gram altının ise sahte olduğunu öğrenince şok yaşadı.

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

Elazığ'da düğün takılarını bozdurmak için kuyumcuya giden vatandaşa ait çeyrek, yarım, tam ve paketli gram altınların büyük bir kısmının düşük ayarlı ikinci baskı, iki tane gram altının ise sahte olduğu tespit edildi.

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi 1

Elazığ'da bir vatandaş, düğün sonrası takılan takıları bozdurmak için kuyumcunun yolunu tuttu. Kuyumcu Muhammed Özdemir'in iş yerine getirilen çeyrek, yarım, tam ve paketli gram altınların büyük bir kısmının merdiven altı üretim olan düşük ayarlı ikinci baskı, iki tane gram altının ise sahte olduğu belirlendi. Vatandaş neye uğradığını şaşırırken, kuyumcu Özdemir hem esnafı hem de yeni evlenen çiftleri sahte takı tehlikesine karşı uyardı.

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi 2

" MÜŞTERİM TAM ANLAMIYLA ŞOK YAŞADI"

Yaşanan olayı ve düğün takılarındaki usulsüzlükleri anlatan kuyumcu Muhammed Özdemir, "Bugün dükkanımıza bir arkadaşımız düğününde takılan takıları getirdi ve biz bunlarda kontrol sağladığımızda ne yazık ki altınların çoğunun sıkıntılı olduğunu gördük. Özellikle çeyrekler, yarımlar, Reşat altınları ve tam altınlar nizami olmayan ikinci baskı çıktı. Hatta Reşatların ayarı 21'e kadar düşürülmüş, getirdiği gram altınlarda da ciddi sıkıntılar tespit ettik. Müşterim tam anlamıyla bir şok yaşadı. Kendisini kamera karşısına davet ettim ama utandığı için çıkmak istemedi ve dışarıya gitti. Şimdi mecburen bu sıkıntılı ürünlerin hiçbirini bozamayacağım için hepsini analize gönderilmek üzere kendisine teslim edeceğim. Çünkü vatandaşlarımız bunları bilmeden alıyor, bazı esnafımız da ne yazık ki görmezden geliyor" dedi.

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi 3

"ÖZELLİKLE ÇEVRE İLLERDEN GELEN ALTINLARDA BU SIKINTIYLA ÇOK KARŞILAŞIYORUZ"

Elazığ Kuyumcular Odası yönetimi olarak bu mağduriyetlerin önüne geçmek için denetimleri sıkı tuttuklarını ifade eden Özdemir, "Denetimlerimizi çok sıkı tutuyoruz. Bu sahte, ikinci baskı olayını şehirde minimize etmeye çalışıyoruz. Ancak özellikle çevre illerden gelen tam ve cumhuriyet altınlarında bu sıkıntıyla çok sık karşılaşıyoruz. Kendi dükkanımızda kullandığımız analiz makinesi sayesinde bugüne kadar tabiri caizse birçok kez dolandırılmaktan kurtulduk ve şüpheli durumlarda direkt polis arkadaşlarımıza bilgi veriyoruz. Buradan hem meslektaşlarıma dükkanlarında mutlaka bu analiz makinelerini bulundurmalarını tavsiye ediyorum hem de vatandaşlarımızı düğün takılarını elden çıkarırken mutlaka bildikleri, güvendikleri kuyumcularda kontrol ettirmeleri konusunda uyarıyorum" şeklinde konuştu.

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi 4

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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