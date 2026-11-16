Elinde altın olanlara kritik uyarı geldi: İşte 2027 yılı öngörüsü

Altın fiyatlarındaki hareketli seyir ve son dönemde yaşanan düşüş yatırımcıların aklında pek çok soru işareti yarattı. Altının bundan sonraki seyrinin ne olacağı merak edilirken özellikle oldukça dalgalı geçen 2026 yılının ardından 2027 yılının nasıl geçeceği şimdiden araştırılıyor. Uzman isimden altınla ilgili kritik yorumlar geldi.

NEDEN BU KADAR GERİLEDİ?

TGRT Haber canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın tarafında yıllık bazda %30'luk bir düşüş var. Ama yatırımcıların şunu unutmaması lazım. 6157 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın TL fiyatı Ocak ayının sonunda 8.157 TL seviyesine kadar yükseldi. Yani gramında 2.000 liralık bir değer artışı gördük. Yıllık kazancı yılın ilk ayında zaten vermişti. Daha sonra bir savaş manipülasyonuyla birlikte ciddi bir dalgalanma gördük. Nasıl? Haziran ayında mesela 3880 dolar ons altın tarafında, 5.950 lira gram altın tarafında gördük. Ağustos ayına baktık tekrar 7.249 lira seviyesine kadar yükseldi. Çok ciddi bir yükselişti. Tekrar Amerika'nın İran'ın vurulmasıyla birlikte şu anda ons altın tarafında bir yılın en düşük seviyesi 3850 dolar seviyesi var. Teknik olarak şöyle değerlendirmek gerekiyor. 3880 dolar seviyesi yıllık bazda güçlü bir destek seviyesi. Bu destek seviyesi aşağı yönlü kırıldı. 3820 - 3770 dolar seviyeleri var aşağıda. Buralar tekrar test edilecek mi? Burayı takip etmeye devam ediyoruz. Neden bu kadar geriledi? Özellikle Amerika'da açıklanan enflasyon rakamları yüksek geldi. Tarım dışı istihdam verisi yüksek geldi. Gözler Amerika Merkez Bankası Fed'e çevrildi. Aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı şu an piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde, dolar uluslararası piyasalarda güçlendi. Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişler devam ediyor. Dolayısıyla da altın tarafında, gümüş tarafında, euro tarafında ve kripto para piyasasında dolar karşısındaki varlıklarda düşüşlerin devam ettiğini gözlemliyoruz.

"KISA VADEDE BU BASKILANMANIN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Kısa vade ve orta vadeyi ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Kısa vadede bu baskılanmanın devamını bekliyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi 3820 - 3770 dolar seviyeleri var. Ama orta vadeye baktığımız zaman bize çevremizde şu soruları soruyorlar; altın almak için uygun bir zaman mı şu anda? Biz buna ucuz ya da pahalı olarak cevap veriyoruz. Bu ne demek oluyor? Şimdi normal, altın puslu havaları seviyor. Enflasyonu seviyor, belirsizliği seviyor, savaşı seviyor. Buna rağmen sert bir şekilde gerileme var. Demek ki altın bugüne kadar bu 9 aylık süreç içerisinde gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu, gerçek bir belirsizliği satın almadı. O yüzden düşük fiyatlara da gidiyor. Yatırımcı kısa vadeli bir hamle yapmadan uzun vadeli bir strateji belirliyorsa kendine en az bir yıl bekleyecekse onun ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Neye göre? Önümüzdeki yıldaki fiyata göre. Mesela şu anda bir örnek vermek istiyorum. Gram altın TL fiyatı şu an kapalı çarşı piyasasında 6308 seviyesinde. Geçmiş kurlara bakalım altın tarafında, geçen yıl bugün gram altın TL fiyatı 5786 TL. O kadar değer kayıplarına rağmen şu anda 6310 lira seviyesinde olan gram altın TL fiyatının yıllık bazda yatırımcısına kazandırdığını bize göstermiş oluyor.

"PARADAN PARA KAZANMA DÖNEMİ DEĞİL"

Biz şu anda biz vade bakımından önemsiyoruz. Yani uzun vade bekleyeceksen alım zamanı ama bu fiyatlar daha da düşer mi? Evet. Kısa vadede baskılanma devam eder. Peki elimde benim nakit ihtiyacım yok, elimde de altın var, düştüğü zaman tekrar yerine koyarım maksadıyla satmak mantıklı mı? Bu sorunun cevabı bende hayır. Panik satışı yapmamak lazım. Şu anda öyle bir dönemden geçiyoruz ki yatırımcılar şuraya odaklanması lazım; bu yıl özellikle bir manipülasyon piyasası işte kripto para piyasasında, döviz tarafında, borsa tarafında, altın gümüş gibi değerli madenlerde hiç kimsenin kazanmadığı bir yılı geride bırakıyoruz.

O yüzden ben Ocak ayı itibarıyla diyorum ki yatırımcılara 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil. 2026 yılı manipülasyon yılı. Var olanı koruyan kazanmıştır zaten. Şimdi 2027 yılına ilişkin öngörüm yine aynı. 2027 yılına ilişkin yatırımcılar bence birikimlerine güvenerek bir hayal kurmasın. Yine var olanı koruyarak uzun vadeli bir strateji belirleyebilirse, elindeki varlıkları çeşitlendirebilirse isabetli bir karar olacaktır. Yine 2027 yılında paradan para kazanma dönemi değildir maalesef. Bu süreci bence hazırlık yapmak lazım şimdiden.

2027 yılında yine değer artışları bekliyoruz. 4.500, 5.000 dolar aralığı bekliyoruz ama bu size ekstradan kazandıracak bir servet aracı aracı olmaktan çıkmıştır. Buraya odaklanmakta fayda var bence"