Altın fiyatları son durum... Ons altın fiyatlarında gerçekleşen sert düşüş, gram altın fiyatını da etkiledi. 19 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla ons altın 3693 dolara kadar geriledi ve böylece Eylül 2025'ten beri en düşük seviyesini test etti. Gram altın ise 5990 liralı seviyeleri test ederken 17 Temmuz'un ardından yaklaşık 4 ay sonra tekrar 6 bin TL seviyesinin altına sarkmış oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 3758 dolar, en düşük 3693 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.53 itibarıyla 3723 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6098 TL, en düşük 5993 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.37 itibarıyla 6041 TL seviyesinde seyrediyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; geçtiğimiz yılı 5964 TL'den tamamlayan gram altın, güncel fiyatlamalarla 2026'da elde ettiği kazanımların neredeyse tamamını geri verirken yılın başlarında 7800 TL'yi aşan gram altın, yaşanan son düşüşlerle beraber 2025 kapanış seviyelerine yaklaşmış oldu.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Altındaki sert düşüşün nedenleri arasında Fed kaynaklı gelişmeler göze çarpıyor. Daha önceki faiz indirimi beklentilerinin yerini yeni artış ihtimalini alması, altın üzerindeki baskıyı artırdı. Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamaların altın piyasasında satışları hızlandırdığı belirtiliyor.

Fed'in toplantı tutanakları da endişeleri güçlendirirken enflasyonun kalıcı olabileceğine dair kaygıların arttığı ve çok sayıda yetkilinin yeni faiz artışlarını gündeme aldığı görüldü.

FED Guvernörü Christopher Waller'ın aralık toplantısında 50 baz puanlık artış yapılması ya da 2027'de daha hızlı bir sıkılaşma sürecine işaret edilmesi yönündeki açıklamaları piyasaların beklentileri de değişirken para piyasalarında aralık ayında 25 baz puanlık artış ihtimali yüzde 90 olarak fiyatlanıyor.

DOLAR ENDEKSİ 19 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Fed'in daha sıkı para politikası izleyebileceğine yönelik beklentileri ABD dolarına talebi artırırken dolar endeksi 19 Kasım'da 103,95 seviyesine yaklaşarak 19 ayın zirvesine çıktı. Güçlenen dolar, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirirken ABD tahvil getirilerindeki yüksek seyir de altının cazibesini azaltıyor. Getiri sağlamayan altına karşılık, yüksek getiri sunan dolar cinsi varlıklara yönelimdeki artış, altındaki satış baskısını güçlendiriyor.

Şimdi gözler Fed'in aralık toplantısına ve önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına çevrildi.