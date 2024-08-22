Gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları rekordan döndü! Tüm dünyanın gözü orada

FOMC tutanaklarının Fed'in Eylül'de faiz indirimine gideceği beklentisini önceden satın alan spot altın, tutanaklar sonrasında geriledi. Ons altın bu sabah düne göre yüzde 0,42 kayıpla 2501,91 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER JACKSON HOLE'DE!

Bugün piyasada Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda olacak. Fed Başkanı Powell, merkez bankacıların katıldığı bu geleneksel toplantının açılışında konuşacak.

Kansas City fed tarafından her yıl Jackson Hole'da düzenlenen, üç gün sürecek merkez bankacılığı konferansları "Para Politikasının Etkinliğinin ve Aktarımının Yeniden Değerlendirilmesi" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

Analistler ons altının 2500 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürmesini, bunun başarılamaması halinde 2481 dolara doğru bir geri çekilmenin yaşanmasını bekliyorlar. "Bu desteğin kırılmasına yol açacak bir düzeltme hareketinin başlaması halinde ise 2432 dolar hedeflenebilir" yorumunu yapıyorlar.

BUGÜN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı 2.724 TL seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı 4.645 TL, Cumhuriyet altını da 18.939 TL'den ekranlara yansıyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır