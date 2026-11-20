Altın piyasasında düşüş sürerken yatırımcılar fiyatlardaki hareketliliği yakından takip ediyor. Petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve FED'in sıkı para politikası beklentisiyle ons altın son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ocak ayında 5 bin 600 dolar seviyesini test eden ons altın, son dönemdeki kayıplarla 3 bin 700 dolar bandına kadar geriledi. Küresel piyasalardaki düşüş, gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 19 Kasım'da 5 bin 967 liraya kadar çekilerek son dönemin en düşük seviyelerini gördü.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme, yurt içi piyasalarda da etkisini gösterdi. 1 Mart'ta 8 bin liranın üzerine çıkan gram altın, yıl boyunca 6 bin liranın üzerinde işlem görmesinin ardından 19 Kasım'da gün içinde 5 bin 967 liraya kadar düştü.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı da yüzde 0,49 değer kaybederek 6 milyon 120 bin liraya geriledi.

ONS ALTIN EYLÜL 2025'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Uluslararası piyasalarda ons altın, 19 Kasım'da 3 bin 757,5 dolara kadar inerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Günün ilerleyen saatlerinde 3 bin 770 dolar civarında dengelenen ons altındaki kayıp, ekim ayı sonuna göre yüzde 2,7'ye ulaştı.



Yıla 4 bin 313 dolar seviyesinden başlayan ons altın, ocak ve şubat aylarında yükseliş kaydetmişti. Ancak mart ayında ABD ile İran arasındaki gelişmelerin etkisiyle yüzde 11,32 değer kaybeden altın, 2008 küresel finans krizinden bu yana en sert aylık düşüşünü yaşamıştı.

Yılın ilk yarısını yüzde 7,1 kayıpla tamamlayan ons altın, eylül ve ekim aylarında da düşüşünü sürdürerek 4 bin dolar seviyesinin altına gerilemişti.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA KAYIP BÜYÜYOR

Altın piyasasında yaşanan düşüş, gümüş fiyatlarında da etkisini gösterdi. Ocak ayında 121,7 dolara kadar yükselerek rekor kıran ons gümüş, 19 Kasım'da 45,6 dolara kadar geriledi. Böylece Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Daha sonra 45,8 dolar seviyesinde işlem gören ons gümüşün ekim ayı sonuna kıyasla değer kaybı yüzde 6,8'e ulaştı. Yıl içerisinde 151 lirayı gören gram gümüş de yaşanan düşüşle birlikte zirve seviyelerinden uzaklaştı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Savaş, petrol fiyatları, enflasyon endişeleri, FED'in tutanakları altın üzerindeki baskıyı artırdı. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin sınırlı olmasının petrol fiyatlarını yükselttiğini, bunun da faizlerin artmasına ve dolar endeksinin güçlenmesine yol açarak altın ile gümüşü aşağı yönlü baskıladığını belirtti.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de altına olan talebi azaltıyor. Yatırımcıların getiri sağlayan tahvillere yönelmesi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki satış baskısını artırıyor.

Doların güçlenerek 104 seviyesine yaklaşması, altını diğer para birimleri karşısında pahalılaştırarak talebin azalmasına neden oluyor.